Dopo il world guinness record dello scorso anno, quando una catena umana composta da 1.100 studenti compose le cifre del pi greco più lungo al mondo, Todi si appresta a celebrare di nuovo la festa della matematica con un grande evento organizzato dalla direzione didattica di Todi in collaborazione con l’amministrazione comunale, che vedrà coinvolti circa 400 ragazzi di tutte le scuola di ogni ordine e grado che “invaderanno” il centro storico della città. L’appuntamento è per il 14 marzo a partire dalle 8.30.

“L’evento – spiega Alessia Marta, assessore comunale alla scuola – è incentrato su percorsi di orientamento alla scoperta dei luoghi meno conosciuti della nostra città. Ma si terranno anche diversi laboratori tenuti dagli alunni delle scuole di secondo grado ai bambini delle scuole dell’infanzia e della primaria”. A farla da padrone saranno scienza, fisica e matematica: si parlerà infatti del sistema solare, ma anche di forme geometriche e del mondo dei numeri e dei suoi segreti.

Alle 11.45 la direzione didattica consegnerà all’amministrazione il world guinness record conseguito il 14 aprile 2017 e nel pomeriggio l’evento continua con la partecipazione dei genitori presso gli impianti sportivi di Ponte Naia

in collaborazione con Uisport Todi: alle 14.30 è in programma una passeggiata mentre a seguire si terrà la “staffetta del pigrecoday” con la partecipazione degli alunni della direzione didattica.