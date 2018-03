Marco Cardinalini è il nuovo presidente dei Giovani Imprenditori di Sistema Moda Italia, la federazione nazionale del Sistema Confindustria che rappresenta l’industria del tessile e della moda. Cardinalini, 39 anni, imprenditore di terza generazione nell’azienda di famiglia Cardinalini & C. Spa di Montecastrilli e startupper in AllDo Srl, è anche presidente della sezione Tessile e Abbigliamento di Confindustria Umbria.

L’imprenditore succede ad Alessandra Guffanti e del suo consiglio direttivo fanno parte Stefano Aglietta (Italfil Lane SPA – Biella – Piemonte), Carlo Curti (SCR SPA – Como – Lombardia), Francesco Ferraris (Finissaggio e Tintoria Ferraris SPA – Biella – Piemonte e presidente dei Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale Biellese), Leonardo Fortinelli (Opificio della Seta SRL – Terni – Umbria), Elisa Fumagalli (Novaresin SPA – Lecco – Lombardia), Dino Masso (Tintoria Finissaggio 2000 SRL – Biella – Piemonte), Paola Nardelli (Industria Tessile Nardelli SPA – Martina Franca Taranto – Puglia), Marco Scherillo (Siola SRL – Napoli – Campania) e Francesco Terruli (Industria Tessile Nardelli SPA – Martina Franca Taranto – Puglia).

“Primo punto del programma – spiega Cardinalini- è la formazione. Le aziende manifatturiere nei prossimi anni andranno incontro ad un importante turnover con necessità di inserire nuovo personale altamente specializzato e dobbiamo essere pronti a questa sfida. Facendo leva sulla vicinanza generazionale, l’attività del gruppo giovani si svolgerà negli istituti scolastici per promuovere il settore tessile e orientare agli indirizzi moda, e dei progetti già attivi come ComON e Bifuel. In continuità con la presidenza di Alessandra Guffanti verrà confermato il progetto Connection per mettere in relazione i grandi brand internazionali con le nostre eccellenze produttive.”