Arriva in Umbria una manifestazione interamente dedicata alle scuole. Si tratta di “Euroschool Festival 2018” (15 aprile-31 maggio) promosso dall’associazione no profit Rikreazione che ha lo scopo di incoraggiare le espressioni artistiche e culturali dei ragazzi in età scolare e universitaria, in Italia e all’estero. I ragazzi delle scuole partecipanti si esibiranno nelle categorie in concorso che sono: musica e canto, teatro e musical, sport tennis, poesi narrativa e giornalismo, cinema e video, danza, moda e arte orafa, food & Cooking show, pittura e disegno e fotografia.

Tra accompagnatori e studenti si prevede l’arrivo in Umbria di circa 20.000 persone provenienti da Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Sicilia. Le esibizioni verranno realizzate nelle principali città dell’Umbria ma anche in centri più piccoli. Il concorso esula totalmente dal concetto di gara e si pone come semplice momento di esibizione e opportunità di seguire lezioni impartite da personaggi del calibro di Mogol, che incontrerà i ragazzi il 10 maggio nella DISCOTECA MATRIOSKA a partire dalle 16.

Il 4 maggio sarà la volta della “Giornata della legalità” che si terrà a Todi dove i ragazzi potranno confrontarsi con il Procuratore GIAN CARLO CASELLI. La presentazione del programma ufficiale della manifestazione sarà martedì 10 aprile alle ore 11, nella sala Salvatore Fiume a palazzo Donini. Questa sala è stata scelta perché le opere esposte al suo interno, furono commissionate nel 1949 dall’imprenditore Bruno Buitoni, per la mensa della sua fabbrica del cioccolato Perugina (quest’ultima partner didattico di EUROSCHOOL FESTIVAL 2018) e nel 1988 donate dalla Perugina Spa alla Regione Umbria.