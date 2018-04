La piccola chiesa di Santa Maria delle Grazie, a Caso, è un gioiello ai piedi del Coscerno, incastonata in un paesaggio incontaminato di rara bellezza.

Al suo interno, tra gli altri, c’è un affresco, attribuito allo Spagna, in cui la Vergine è rappresentata a cavallo; si tratta di una rara iconografia che richiama qui esperti e appassionati d’arte di varie parti del mondo.

Il piccolo edificio, danneggiato dal sisma del 2016, è stato restaurato grazie alla sensibilità delle guide turistiche dell’Umbria che hanno coinvolto anche colleghi di altre regioni italiane e, in occasione della riapertura della chiesa, interverranno rappresentanti anche delle guide di Como e del Friuli.

Anche l’ Istituto Ciuffelli.Einaudi di Todi ha partecipato alla raccolta fondi con la realizzazione di un calendario prodotto dagli studenti del corso Turismo in collaborazione con la Scuola Media “Cocchi-Aosta” di Todi.

Dalla vendita del calendario sono stati ricavati dei fondi che in parte sono stati donati all’ETAB per il restauro e la messa in sicurezza delle Statue degli Apostoli all’interno del Tempio della Consolazione e una quota al Comune di Sant’Anatolia di Narco per il restauro della chiesa.

In occasione della riapertura della Chiesa di Caso, in programma l’ 11 maggio, le classi tuderti del triennio Turismo saranno presenti all’inaugurazione e, poi, nella chiesa di San Michele Arcangelo di Gavelli offriranno un piccolo intermezzo musicale per sottolineare l’alto valore culturale di questa chiesa, dove è presente un importante ciclo pittorico dello Spagna, e per testimoniare con la freschezza e la vitalità dei loro anni un augurio di riscatto e di rinascita per queste terre duramente provate dal terremoto.