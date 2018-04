Città di Castello ospiterà, l’ultimo fine settimana di aprile, la quinta edizione di Only Wine Festival, Salone dei Giovani produttori e delle piccole cantine, che si snoderà tra due degli storici palazzi del centro storico, Palazzo Bufalini e il Palazzo Comunale, e le piazze antistanti, ovvero Piazza Matteotti e Piazza Gabriotti.

Ad aprire ufficialmente la kermesse sarà il tradizionale taglio del nastro, che si terrà sabato 28 aprile alle ore 15,30 in Piazza Matteotti, davanti all’ingresso del salone, alla presenza delle autorità. Dalle ore 14,00 però già si potrà accedere ai banchi d’assaggio allestiti a Palazzo Bufalini – rispettivamente nel Loggiato Gildoni e al piano superiore del palazzo dove saranno presenti gli stessi produttori a presentare e raccontare i propri vini.

Per accedere ai banchi d’assaggio sarà sufficiente acquistare un ticket-degustazione da 15,00 euro per 5 degustazioni, compresi calice e tasca portabicchiere. A partire dalle 14,30 via anche alle degustazioni di vino a tema, agli Speed wine e agli Speed food, guidati dai migliori sommelier AIS.

Dopo la positiva esperienza del 2017, anche per questa edizione alcune degustazioni saranno tradotte nella Lingua dei segni per il pubblico non udente. In particolare, le degustazioni di sabato dedicate a Sua maestà il Riesling (ore 14,30) e alle Grandi bolle d’Europa (ore 17,00) e quella di domenica sulle Passioni in rosso (ore 17,30).

Per i più appassionati che intendano partecipare ai tanti momenti di approfondimento, nonché a quelli conviviali con i grandi chef del momento alla Sala degli specchi di Palazzo Bufalini (Cena di anteprima, a cura di Fabiana Scarica, Ristorante Villa Chiara Orto e Cucina di Vico Equense, venerdì 27 aprile ore 21; Cena impossibile, a cura di Isabella Potì e Floriano Pellegrino, Ristorante Bros di Lecce, sabato 28 aprile ore 21,30 e Il pranzo della domenica, a cura di Giancarlo Polito, Ristorante La locanda del Capitano di Montone, domenica 29 aprile alle 13, c’è ancora tempo per prenotare. Si può fare online sul sito www.onlywinefestival.it e direttamente in evento, ma ricordiamo che in questo caso, le attività di interesse potrebbero essere già al completo.

Alcune degustazioni in programma sia sabato che domenica (a pagamento e su prenotazione) riguarderanno gli “amici” del vino, ovvero l’whisky, in collaborazione con il Whisky Club Italia nell’Atrio del Palazzo comunale e il sigaro, che nell’apposita area degustazione del Cigar Club Valtiberino a Palazzo Bufalini, sarà protagonista dell’anteprima del Cigar & Tobacco Festival che si svolgerà a San Giustino -a pochi chilometri da Città di Castello- il 26 e 27 maggio 2018.

Sempre sabato, alle ore 19,00, torna ad Only Wine anche il Prof. Lorenzo Corino per una conversazione su una viticoltura più responsabile e sostenibile, in compagnia di Antonella Manuli, titolare della cantina toscana La Maliosa.