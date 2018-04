Sabato 28 aprile, si tiene a Todi un convegno dal titolo “Autismo: una galassia da conoscere”, promosso da Lucia Bovalini.

Il convegno, si terrà presso la Sala del Consiglio del Comune di Todi. Dopo il saluto delle autorità con ila Presidente della Regione, Marini e del Sindaco di Todi, Ruggiano, si succederanno diversi interventi: Gioia M. Campolo, pediatra, allergologa, immunologa clinica; Maria Antonietta Cruciata, della struttura operativa semplice comunicazione Ausl Toscana Centro; Claudio De Felice, azienda ospedaliera Università si Siena; Cinzia Signorini, Università di Siena; Pietro Lupetti, Dip Scienze Università di Siena; Alberto Negri, presidente Autismo Piccolo Principe; Marco Campagnacci Family Officer Azimut; Giuliano Boccali Associazione Borgo solidale – Dopo di Noi. Il ruolo dei club e delle associazioni Lions Club e Rotary Club di Todi.

Lo scopo del convegno è dedicare questa giornata ai disturbi dello spettro autistico che provocano tanta sofferenza in chi ne è affetto e nelle famiglie. I quadri clinici, purtroppo in netto aumento, sono molto variabili da forme gravi a lievi dovute ad un disturbo del neurosviluppo. Il convegno vuole far conoscere queste patologie, promuovere una raccolta fondi sull’autismo, provare a creare una rete di sostegno per questi scopi.

Nel pomeriggio, alle 16.30 un incontro musicale al teatro comunale, con il concerto dell’Orchestra della scuola media Cocchi Aosta e del Liceo Jacopone da Todi.

In allegato il programma completo.