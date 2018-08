Il crollo del ponte Morandi a Genova ha accesso l’attenzione sullo stato della viabilità in tutta Italia, con particolare riferimento allo stato dei viadotti. Stato d’allarme anche in Umbria, con le segnalazioni che si susseguono, con la segnalazione di situazioni e la pubblicazione di foto sui social network.

Da parte sua l’Anas ha diffuso una nota con la quale ribadisce che “nessun problema per la staticità del viadotto sulla E45 in corrispondenza dell’innesto del raccordo Perugia-Bettolle, in località Ponte San Giovanni di Perugia, e quello Toano, sulla statale 675 a Terni”, che sono entrambi oggetto di interesse da parte di cittadini e di alcuni mezzi di informazione.

La società ha spiegato che “le immagini in cui è parzialmente visibile l’armatura in ferro mostrano il fisiologico deterioramento degli strati superficiali del calcestruzzo, causato dagli agenti atmosferici, che non influisce sulla staticità. Gli interventi di risanamento sono programmati nell’ambito delle normali attività di manutenzione straordinaria. Nel caso del viadotto di Ponte San Giovanni gli interventi sono già appaltati e saranno avviati a fine settembre. Analoghi interventi sono stati già eseguiti su altri, come quello della E45 a Collestrada sul quale stanno circolando immagini precedenti l’esecuzione dell’intervento di risanamento, completato nel 2017″.