“I Venerdì del Liceo”, a Todi, sono giunti all’undicesimo anno e si confermano come uno degli appuntamenti culturali più importanti per la comunità scolastica liceale e per l’intero territorio tuderte: il prestigio e il valore dei relatori, la varietà dei temi e argomenti trattati (che spaziano dalle discipline umanistiche a quelle scientifiche), l’attenta e significativa partecipazione del pubblico costituiscono un segno importante della validità di questa iniziativa, che invita tutti noi all’elevamento culturale e alla “cura dell’anima”.

“I Venerdì del Liceo”, che sono aperti alla partecipazione dell’intera cittadinanza, sottolineano quindi il ruolo del Liceo “Jacopone da Todi”, guidato dal Preside Sergio Guarente (nella foto), come fondamentale ed ineludibile punto di riferimento civile e culturale per il nostro territorio. Il programma per l’anno scolastico 2018/2019 è il seguente:

Venerdì 28 settembre 2018, ore 16.15 – Aula Magna Largo Martino I

Presentazione del volume del Prof. Giacomo Calascione “Di cenere innamorata e tua potente bellezza”, tenuta dal Prof. Sergio Guarente, Dirigente Scolastico del Liceo classico – con annesso Liceo scientifico – “Jacopone da Todi” di Todi (PG), con la presenza dell’Autore, Docente di Filosofia e Scienze Umane presso il Liceo statale “A. Pieralli” di Perugia

Venerdì 19 ottobre 2018, ore 16.15 – Aula Magna Largo Martino I

La globalizzazione: dall’affermazione delle “magnifiche sorti e progressive” alla sua crisi, tenuta da Fausto Bertinotti, già Presidente della Camera dei Deputati del Parlamento italiano

Venerdì 9 novembre 2018, ore 16.15 – Aula Magna Largo Martino I

Il progetto MyoGravity. In previsione di un viaggio su Marte, tenuta dalla Dott.ssa Sara Chiappalupi, Assegnista presso il Dipartimento di Medicina sperimentale dell’Università degli studi di Perugia, Dottore di ricerca, già allieva del Liceo classico “Jacopone da Todi”

Venerdì 7 dicembre 2018, ore 16.15 – Aula Magna Largo Martino I

La chitarra dalla nascita ai nostri giorni, tenuta dal Maestro Alessio Monti, già Docente di Chitarra presso la “Payap University” di Chiang Mai (Thailandia)

Venerdì 25 gennaio 2019, ore 16.15 – Aula Magna Largo Martino I

Come nascono le medicine ed i nuovi materiali nel 2018? Un breve viaggio nel mondo della ricerca chimica e biotecnologica, tenuta dal Prof. Francesco Peri, Docente ordinario di Chimica organica presso il Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze dell’Università degli studi di Milano-Bicocca

Venerdì 8 febbraio 2019, ore 16.15 – Aula Magna Largo Martino I

La scienza e il ritorno dello spirito antiscientifico, tenuta dal Prof. Silvio Garattini, Presidente dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri” di Milano

Venerdì 22 febbraio 2019, ore 16.15 – Aula Magna Largo Martino I

Frédéric Chopin “l’ultimo dei moderni”: un viaggio dal Romanticismo al Novecento, tenuta dal Maestro Stefano Giardino, Docente di Pianoforte nelle Scuole, e dal Prof. Sergio Guarente, Dirigente Scolastico del Liceo classico – con annesso Liceo scientifico – “Jacopone da Todi” di Todi (PG)

Venerdì 15 marzo 2019, ore 16.15 – Aula Magna Largo Martino I

Echi, suggestioni e rivisitazioni leopardiane in Montale, tenuta dal Prof. Orfeo Zamporlini, Docente di Discipline letterarie presso il Liceo classico – con annesso Liceo scientifico – “Jacopone da Todi” di Todi (PG)

Venerdì 22 marzo 2019, ore 16.15 – Aula Magna Largo Martino I

Presentazione del volume del Prof. Sergio Guarente “L’abisso del nulla e il suo rimedio. Leopardi, Unamuno, Nishitani”, tenuta dal Prof. Gianluca Prosperi, già Docente di Filosofia e Storia presso il Liceo classico “A. Mariotti” di Perugia, con la presenza dell’Autore, Dirigente Scolastico del Liceo classico – con annesso Liceo scientifico – “Jacopone da Todi” di Todi (PG)