Domenica 23 settembre si è svolta nel piazzale della TZ Gomme Zona Industriale di Ponte Rio la gara di gimkana seconda prova del Campionato Regionale Umbro-Laziale “2° Trofeo Attilio Agostini” e 16^ ed ultima tappa della Coppa Italia.

Di buon mattino sono arrivati circa cinquanta piloti con le loro scuderie, dalle regioni Marche, Lazio, Emilia Romagna, Veneto ed Umbria. Il Percorso, abbastanza lungo e veloce, era già stato preparato con cura rispettando tutti i canoni di sicurezza previsti. Grande emozione, tra i partecipanti ha suscitato la presenza del Presidente Nazionale Vespa Club Italia Roberto Leardi.

Le categorie in gara sono state PX, Under 18, Promo, Assoluto.

La gara di Todi ha prodotto questi risultati. Per la categoria PX – Signori ed Oliosi del Vespa Club Sirmione nell’ordine primo e secondo, Giorgi del Vespa Club Sant’Arcangelo di Romagna terzo.

Per la categoria Under 18 – Presciuttini Stefano del Vespa Club Todi primo, Donini Fabrizio del Vespa Club San Mauro Pascoli secondo, Pascucci Federico del Vespa Club Todi terzo.

Per la categoria Promo – Baiani del Vespa Club Roma primo, Donini Stefano del Vespa Club San Mauro Pascoli secondo, Tiburzi del Vespa Club Macerata terzo.

Per la categoria Assoluto – Miani del Vespa Club Castelfranco Emila primo, Baiani del Vespa Club Roma secondo, Fantozzi del Vespa Club Forlì terzo.

Per la classifica a squadre Vespa Club Sirmione primo, Vespa Club San Mauro Pascoli secondo, Vespa Club Todi terzo.

Nel suo intervento, il Presidente del Vespa Club Italia Roberto Leardi ha sottolineato quanto sia radicato lo sport gimkana nel tessuto sociale della Città di Todi ricordando aneddoti e gare anche di alcuni anni fa.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Presidente del Vespa Club Todi Gianluca Perri per la presenza di un numeroso pubblico di appassionati, ringraziando i soci del Club per l’impegno profuso nell’organizzazione. Erano presenti Luisa e Stefano Agostini ed hanno consegnato a Benedetto Lacchè, del Vespa Club Aprilia, il Memorial Trofeo Agostini a ricordo della vecchia amicizia tra lui ed Attilio e per le tante gare fatte insieme .

Insomma una stagione conclusa da protagonisti ha tenuto a precisare il Presidente Gianluca Perri che ha visto primeggiare i piloti del Vespa Club Todi bissando i successi dell’anno passato.

Nel Campionato 2018 Coppa Italia Gimkana Under 18 – Campione Italiano Presciuttini Stefano e terzo Pascucci Federico.

Nel Campionato Italiano Prova Unica Under 18 – Campione Italiano Presciuttini Stefano e secondo Pascucci Federico.

Nel Campionato ASI Under 18 – Campione Italiano Presciuttini Stefano e secondo Pascucci Federico.

Nel Campionato Coppa Italia a Squadre 2018 – Prima assoluta la Squadra del Vespa Club Todi.