Varca i confini nazionali #Gnomeide: salvate le mamme e i papà, il libro incentrato sul rapporto tra figli, genitori e social network che, a sei mesi dal lancio e già alla sua terza edizione, continua a macinare strada e promozioni, con il ricavato destinato dagli autori, la marscianese Sonia Montegiove e il tuderte Gilberto Santucci, all’AILR, l’associazione italiana per la lotta al retinoblastoma infantile.

Ormai vicini alla trentina di presentazioni in giro per l’Italia e con all’attivo servizi anche su mass media nazionali (Radio 24, Tg2 Storie, La Vita in diretta-Rai Uno), i protagonisti di #Gnomeide (Tau Edizioni) si sono affacciati in questi giorni pure all’estero.

E’ di pochi giorni fa, infatti, la citazione del libro e l’intervista di 10 minuti nel talk “L’Italia con Voi” condotto da Monica Marangoni e trasmesso da Rai Italia per gli italiani nel mondo, con programmazioni multiple in Nord e Sud America, Asia, Africa e Australia.

Altra “finestra internazionale” avrà luogo a Bruxelles martedì 23 ottobre, dove il libro verrà presentato al “Se m’ami…” nell’ambito della stagione dedicata all’Umbria e di un cartellone di eventi con artisti, eventi, dibattiti, mostre ed enogastronomia del cuore verde d’Italia.

A promuovere l’incontro l’Associazione degli Umbria a Bruxelles, un sodalizio particolarmente numeroso ed attivo, guidato dalla presidente Francesca Cionco, da molti anni in servizio nella capitale dell’Unione Europea, da ultimo proprio al Parlamento comunitario.

“Il ruolo dell’AUB – sottolinea Francesca Cionco – è quello di far conoscere all’estero il bello ed il buono della nostra regione, i prodotti di cui siamo orgogliosi, Per noi anche #Gnomeide rappresenta un prodotto da esportare, una buona pratica da condividere, per questo abbiamo creato l’occasione per avere gli autori con noi, per portare una ventata d’Umbria in questa città cosmopolita, dove poco a poco, nel tempo, l’Umbria non è più solo “quella regione vicino alla Toscana”. L’originalità dell’idea, la semplicità con cui è stato costruito ed il cuore che c’è dietro al libro sono i valori della nostra terra, valori che vogliamo condividere, piccole cose belle che ti scaldano l’anima senza chiederti nulla in cambio“.