E’ stato Leonardo Grilli, dell’Atletica Umbertide, ad aggiudicarsi il Cross Vigne Terre Margaritelli, terza prova del trentesimo Circuito Umbro di Corsa Campestre, che si è disputato presso le Cantine Margaritelli a Miralduolo di Torgiano, cross giunto quest’anno alla quarta edizione organizzato dalla Podistica Volumnia Sericap di Ponte San Giovanni. Il percorso della gara, bello e impegnativo, 7200 metri abbastanza tecnici, si è snodato intorno ed attraverso i vigneti dell’azienda, percorso ridotto a 4800 metri per le donne e gli uomini over60.

Temperatura rigida con una leggera nebbia, assenza di vento e fondo tutto sommato buono, anche se allentato in qualche punto, per una campestre che ha visto al traguardo oltre 120 atleti provenienti anche da regioni limitrofe come Marche, Toscana, Lazio. Grilli si è imposto quasi in volata su Marco Melchiorri, Atletica Winner, secondo a sei secondi dal vincitore, con Giuseppe Cioccolini, AT Running, terzo in 27.09. In campo femminile netto il successo della giovane Giulia Giorgi, Cus Perugia, che ha chiuso in 20.12 bissando il successo ottenuto qui lo scorso anno, precedendo sul podio Irene Enriquez, Atletica Capanne , 21,11 el’ascolana Alessandra Luzi, terza in 21.03. Nella categoria maschile over 60 ancora un successo per il viterbese Rolando Di Marco della Di Marco Sport, che ha preceduto un mito del podismo umbro, Maurizio Vagnoli, Atletica Avis Perugia e Ademaro Bertolini, Cdp.

A livello societario primo posto per il Cdp T&RB Group, mentre la viterbese Atletica Di Marco Sport ha primeggiato nella speciale classifica per i migliori piazzamenti. L’evento era inoltre valido quale prova conclusiva del Circuito Volumnia Sericap, gran premio riservato agli atleti che nell’arco dell’anno hanno preso parte alle cinque gare organizzate dalla Podistica Volumnia, con premiazioni per categorie maschili e femminili che saranno effettuate in una apposita cerimonia nel mese di gennaio. La quarta prova del Circuito Umbro di Cross si terrà domenica 30 dicembre ad Orvieto, località Le Velette, mentre con la Podistica Volumnia Sericap l’appuntamento è il 26 dicembre a Ponte San Giovanni con la tradizionale corsa di Santo Stefano, Natale del Podista, corsa allenamento aperta a tutti.