Presentata la Stagione Concertistica 2019 degli Amici della Musica di Foligno. Un cartellone di grande spessore, oltre trenta gli appuntamenti che coinvolgeranno grandi solisti, orchestre sinfoniche, stelle del belcanto, musica barocca in collaborazione con Segni Barocchi Festival, con incursioni anche nel jazz e nel blues. Con importanti coproduzioni e prime assolute. Si conferma l’attenzione al sociale e alle nuove generazioni, mentre il cartellone toccherà anche Trevi, Montefalco, Colfiorito e Pale,

Tante novità, qualche importante conferma, ma soprattutto grande spessore e vivacità per un programma ricchissimo di appuntamenti. Un cartellone di ben 27 concerti a cui aggiungere conferenze, concorsi per le scuole, corsi di musicoterapia con Asl Umbria 2 – 24 incontri con cadenza settimanale – e di educazione all’ascolto con Unitre,M senza dimenticare le uscite verso i più importanti teatri lirici d’Italia. Giusto per snocciolare qualche numero, saranno 280 i musicisti ospitati, 66 i compositori di cui si eseguiranno le musiche, 11 le collaborazioni, tre i concerti in prima esecuzione assoluta su commissione della stessa Associazione folignate. Un totale di oltre trenta appuntamenti che non dimenticano la didattica affidata a due masterclass di una settimana ciascuna, a settembre, con le docenze di due star della lirica, Cinzia Forte e Desirée Rancatore.

La Stagione traslocherà per ben 4 volte in altre località – Trevi, Montefalco, Colfiorito, Pale – dove la musica dialogherà con l’arte o le bellezze del paesaggio umbro. “La politica di diversificazione della proposta sta dando frutti copiosi – ha esordito il presidente Battisti -. Il numero di spettatori aumenta di anno in anno. Nel 2018 ne abbiamo avuti 7153. Sono tanti.”! Così il cartellone, oltre alla colonna portante della musica classica e contemporanea, proporrà incursioni nel jazz, blues, nella danza, nel tango, nella musica popolare della taranta.

Ad impreziosirla la presenza di grandissimi solisti, quattro musicisti di fama internazionale che saranno eccezionalmente a Foligno a partire dal concerto di inaugurazione Domenica 27 gennaio, Auditorium San Domenico con il violoncellista Giovanni Sollima, tra i più acclamati al mondo che suonerà con l’Orchestra da Camera di Mantova. E ancora un grande solista per l’evento coprodotto con Festa di Scienza venerdì 12 aprile e affidato al Trio Zukerman con il celebre violinista Pinchas Zukerman. Altro big, siamo questa volta al canto, a Trevi, domenica 25 agosto con il tenore Mark Millhofer per un concerto tutto dedicato a Britten. E Sumi Jo, soprano tra i più acclamati al mondo, artista per la pace Unesco, con “Un canto per la Pace” venerdì 11 ottobre.

Dopo l’inaugurazione l’altro concerto sinfonico si avrà in chiusura di stagione il 6 dicembre con L’Orchestra Sinfonica Abruzzese e il vincitore del Concorso Pianistico Internazionale “Sergio Cassagrande”. Suggestione da non perdere quando la Stagione giungerà a Montefalco, Chiesa Museo di San Francesco, con “Vox Sola Vox Luminis” che porterà in scena sabato 1º giugno la celebre soprano Lorna Windsor e Marco Pagani: un intenso concerto contemporaneo per voce sola. Come sempre il programma 2019 non dimentica i giovani ma già affermati talenti, come Samuele Telari, fisarmonicista, per un concerto unico, nato in collaborazione con FIE-Valle Umbra Trekking e che porterà la Stagione in collina, al Castello di Pale sabato 29 giugno “Per il ristoro dello spirito”, un intenso adattamento delle Variazione Goldberg di Bach. Ma la musica sarà anche quella di Umbria Blues Festival in collaborazione con Avantune nei giorni 20, 21 e 22 giugno in occasione della giornata europea della musica. Poi arriverà il jazz del pianista Giovanni Guidi, in concerto il 24 novembre.

Spazio pure ai progetti speciali, all’ascolto e a volte al recupero di compositori raramente eseguiti, come nell’iniziativa nata in collaborazione con il Comune di Trevi – presente in conferenza stampa il sindaco Bernardino Sperandio – che vedrà nel mese di luglio una conferenza concerto e due concerti dedicati a due autori trevani dell’Ottocento Tiberio Natalucci e Giovanni Sgambati, quest’ultimo allievo di Liszt. Proposte anche per gli studenti delle scuole con lo “Speciale ragazzi” che coinvolgerà le scuole medie ed elementari con il concorso coristico.

Per favorire la partecipazione dei più giovani alla Stagione, un’iniziativa davvero speciale è l’abbonamento a 25 Euro per tutti i concerti rivolto ai ragazzi sotto i 26 anni e agli studenti ed insegnanti delle Scuole di Musica e Canto. Ma gli “Amici” non dimenticano gli adulti con un “Carnet 7 concerti” a 49 Euro. Alla conferenza sono intervenuti anche la vicesindaca Rita Barbetti, Gaudenzio Bartolini presidente Carifol e Gabriella Righi presidente Club Unesco Foligno e Valle del Clitunno.

Programma 2019

Domenica 27 gennaio, Auditorium San Domenico, inaugurazione della Stagione con uno straordinario concerto sinfonico affidato al celeberrimo violoncellisti Giovanni Sollima che sarà all’Auditorium con l’Orchestra da Camera di Mantova. Il cartellone prosegue con un doppio appuntamento tra parole e musica. Si parte sabato 16 febbraio con un noto protagonista della critica musicale, Paolo Isotta, critico del Corriere della Sera che presenterà l’ultima sua fatica letteraria “Il mito nella musica. La dotta lira: Ovidio e la musica”. Un evento di passaggio verso “Miti di ieri e di oggi” concerto spettacolo che domenica 17 porterà un volto molto popolare, l’attore Davide Riondino. Arriva sabato 2 marzo “Sulle rive del Danubio Da Vienna a Budapest” con il Duo Pianistico Roberto Metro – Elvira Foti. Poi Ravel, Schoenberg, Stravinskij, Debussy, Gershwin per “Maestro sarà lei!I tormenti del giovane Gershwin” domenica 17 marzo, con Stefano Valanzuolo testo e voce narrante, Fiorenzo Pascalucci pianoforte. E sarà ancora grande musica con I Solisti Aquilani sabato 30 marzo che porteranno al San Domenico, in occasione dei 10 anni dal terremoto d’Abruzzo, “Una nuova Stagione” con un programma da Rota a Vivaldi passando per Cristiano Serino e il suo “Spaventosa mente” ritratto di Leonardo da Vinci per orchestra d’archi, prima esecuzione assoluta su commissione Amici della Musica. Prosegue l’amicizia con Festa di Scienza per un concerto in coproduzione tutto dedicato a Beethoven venerdì 12 aprile e affidato al Trio Zukerman con il celebre violinista Pinchas Zukerman Amanda-Forsyth violoncello- Angela Cheng pianoforte. Torna il Concerto di Pasqua giovedì 18 aprile con un’opera grandiosa e di rara bellezza, Johannes-Passion di Johann Sebastian Bach per soli coro e orchestra BWV 245, in coproduzione con Associazione In Canto, Fondazione “Brunello e Federica Cucinelli”, Roma Sinfonietta. La musica dialoga con la parola anche domenica 12 maggio con “Il poeta del tango. Omaggio a Horacio Ferrer” tra archi, fiati, pianoforte e bandoneon. Prima trasferta fuori città domenica 26 maggio quando in occasione della Festa dei Boschi e in collaborazione con il “Parco Regionale di Colfiorito” la Chiesa di SS. Maria Assunta ospiterà l’Ensemble Rossini – canto clarinetto fisarmonica – per il concerto “Trio all’Opera”, musiche di Rossini, Verdi, Puccini, Lehár. Da Colfiorito il cartellone giungerà a Montefalco, Chiesa Museo di San Francesco, con “Vox Sola Vox Luminis” che vedrà in scena sabato 1º giugno la celebre soprano Lorna Windsor e Marco Pagani, voce recitante. Il concerto è una prima assoluta su commissione e produzione Amici della Musica, in collaborazione con Comune di Montefalco. Dopo il successo dello scorso anno, torna l’incursione sulle note del blues con la seconda edizione di Umbria Blues Festival il 20, 21 e 22 giugno, in occasione della Giornata della Musica e in collaborazione con Avantune. Nuova invece la collaborazione con FIE – Valle Umbra Trekking per un mix musica natura che sabato 29 giugno porterà la fisarmonica di Samuele Telari al Castello di Pale – Aula Verde dell’Altolina con “Per il ristoro dello spirito”. Uno straordinario adattamento delle bachiate Variazioni Goldberg alla fisarmonica. Rientro al San Domenico domenica 7 luglio quando la musica sarà quella di “Un pizzico di Taranta” con l’Ensemble “Le Tre Meno Un Quarto” e la Compagnia di Danze Etniche “Istòs”: musica, danza e canti della più pura tradizione salentina. Continua la felice collaborazione estiva con il Comune di Trevi per 4 nuovi appuntamenti. Si comincia venerdì 19 luglio, Chiesa di San Francesco, con la tavola rotonda-concerto volta al racconto di due celebri musicisti trevani dell’Ottocento. “Musicisti a Trevi. Da Tiberio Natalucci a Giovanni Sgambati”, quest’ultimo allievo di Liszt, vedrà gli interventi di illustri musicologi, Bianca Maria Antolini, Annalisa Bini, Sandro Cappelletto, Guido Salvetti. In chiusura la prima esecuzione moderna di un’opera di Tiberio Natalucci con le voci de I Cantori di Cannaiola e il Coro polifonico “Città di Trevi” diretti da Mauro Presazzi. Appuntamento il giorno successivo sabato 20 a Villa Fabri per il concerto “Sgambati_1”, con Ensemble Eusebius e la partecipazione degli allievi del Corso di “Musica da Camera” del settore Alta Formazione dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Poi sabato 27 “Sgambati_2” concerto con i musicisti del Quartetto Echos in collaborazione con la “Scuola di Musica di Fiesole. Teatro Clitunno, Domenica 25 agosto con “Britten Folk Songs” Mark Milhofer tenore, Marco Scolastra pianoforte. Rientro a Foligno, Auditorium San Domenicom con i due concerti finali delle masterclass tenute da due stelle della lirica. Domenica 1° settembre, docente Cinzia Forte, sabato 7 settembre docente Desirée Rancatore. A settembre si consolida la collaborazione con “Segni Barocchi Festival”. Due concerti-racconto in prima esecuzione assoluta su commissione Amici della Musica. Domenica 8 settembre, Oratorio del Crocefisso, “Lamenti d’Amore. Passioni e tentazioni barocche” con Sandro Cappelletto testo e voce narrante, canto e musica. Stessa location sabato 21 settembre con “La voce perduta. Vita e canto di Carlo Broschi Farinelli”, Sandro Cappelletto testo e voce narrante, Antonio Giovannini controtenore, Fabio Ciofini clavicembalo. Auditorium San Domenico per gli appuntamenti d’autunno da venerdì 11 ottobre per il concerto “Un canto per la Pace” in collaborazione con Club Unesco Foligno e Valle del Clitunno e la stella internazionale del belcanto Sumi Jo, soprano, Artist for PEACE Unesco e il pianista Marco Scolastra. Domenico 20 ottobre, un omaggio alla celebre pianista Lya De Barberiis nei venti anni dalla nascita con l’incontro-concerto “Lya De Barberiis: una vita di musica nel Novecento Italiano” con il pianista Michele D’Ambrosio. Per la serie vincitori di concorsi arriva sabato 3 novembre il vincitore della I edizione dell’International Singing Competition “The Neapolitan Masters”. “Planet Earth. Piano Solo Tour” sarà il concerto jazz di domenica 24 novembre con il pianoforte di Giovanni Guidi. La stagione si chiude venerdì 6 dicembre con un concerto sinfonico che vedrà insieme in scena il vincitore della XXXI edizione del Concorso Pianistico Internazionale “Alessandro Casagrande” e L’Orchestra Sinfonica Abruzzese.

Primo appuntamento con gli studenti delle scuole primarie martedì 22 ottobre con “Archi, fiati, dove son le percussioni?” Con Orchestra Filarmonica Marchigiana. Concorso coristico 28 aprile (medie), 4 maggio (elementari).