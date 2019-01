Tripadvisor, il più grande sito di viaggi al mondo incorona l’Umbria. Il portale web di recensioni ha decretato che la cucina umbra è la più amata in Italia e all’estero per il 2018. Nello studio, reso noto dal magazine specializzato Snap Italy, Tripadvisor ha stilato una classifica basandosi sui punteggi medi delle recensioni degli utenti in Italia e all’estero.

L’Umbria si colloca al primo posto con 4.21 punti di media (su 5 totali), seguita da Basilicata (4.16), Toscana (4.13), Calabria (4.10) e Trentino Alto Adige (4.09). La regione verde riconferma così il primato di miglior cucina nazionale già conseguito nel 2017.

Ma non solo, un altro importante riconoscimento per l’Umbria arriva proprio dalla Media Valle del Tevere, e più precisamente da Fratta Todina. Infatti sempre Tripadvisor ha recentemente annunciato i vincitori dei Travellers’ Choice Hotel Awards 2019, il riconoscimento più ambito conferito dal sito, tra cui al secondo posto della classica Migliori pensioni e B&B troviamo l’albergo.

Delle otto top ten pubblicate dal portale in base alle esperienze e alle recensioni dei viaggiatori, il piccolo boutique hotel di Fratta è l’unica presenza umbra, infatti nessun’altra struttura della regione riesce a ottenere un posto nell’olimpo dell’accoglienza italiana. Un risultato costante per la Palazzetta Del Vescovo, che dal 2013 al 2019 è rientrata per 7 anni consecutivi nell’ambita classifica.

I proprietari della struttura, Paola Aloi e Stefano Zocchi, una coppia che dopo una vita in città e un lavoro come manager in Aziende Multinazionali, ha scelto di realizzare il proprio sogno di vivere in campagna accogliendo persone da tutto il mondo, commenta così questo successo: “Siamo orgogliosi di questo settimo Tripadvisor Travellers’ Choice Award. Quest’anno abbiamo raggiunto un risultato eccellente: siamo i secondi in Italia nella categoria B&B e ci inorgoglisce il fatto che l’Umbria sia presente ai massimi livelli. Io e mio marito Stefano, tredici anni fa abbiamo deciso di venire a vivere in questa bellissima regione, investendo tutte le nostre energie economiche e personali in questo progetto. Il concetto era quello di proporre un’accoglienza di alto livello ad ospiti disposti a fare della propria vacanza un’esperienza da ricordare una volta tornati a casa”.