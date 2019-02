Verrà firmato, mercoledì 27 Febbraio alle ore 16, il protocollo d’intesa tra le associazioni “I Borghi più belli d’Italia in Umbria” e “Russia in Umbria” volto ad ampliare le opportunità di crescita e di sviluppo dei rispettivi territori. La sigla del protocollo d’intesa è prevista nell’ambito dell’Assemblea regionale de “I Borghi più belli d’Italia in Umbria”, e si terrà nel Museo regionale della Ceramica di Deruta. Ad intervenire saranno: Michele Tonaccini – Sindaco di Deruta – comune ospite, Antonio Luna Presidente Associazione “I Borghi più belli d’Italia in Umbria”, Larisa Gavrilova – Presidente Associazione “Russia in Umbria”, Fiorello Primi Presidente club nazionale “I Borghi più belli d’Italia”, Oleg Ossipov – Primo Segretario dell’Ambasciata della Federazione Russa a Roma e Direttore del Centro Russo di Scienza e Cultura.