Nell’ambito delle elezioni europei, non può non essere annotata la “prestazione” della tuderte Francesca Peppucci, che ha conquistato in Umbria oltre 11 mila preferenze, alle quali si sono aggiunte quelle raccolte nelle altre regioni del collegio (Toscana, Marche e Lazio) e che hanno portato il suo bottino a quasi 20.000 voti.

Un risultato eclatante per la giovane consigliera comunale di Todi che la pone tra i primi dei non eletti e che potrebbe vederla ripescata nel corso del mandato legislativo europeo.

La Lega, d’altra parte, in Umbria ha superato il 38 per cento, con Salvini risultato il più votato con oltre 41 mila preferenze. Dietro di lui, di gran lunga staccata, Camilla Laureti del Pd con oltre 15 mila preferenze. Laura Agea dei 5 Stelle è la più votata del Movimento con oltre 4 mila preferenze. Giorgia Meloni supera il tetto delle 6 mila preferenze, mentre Antonio Tajani di Forza Italia va oltre le 5 mila preferenze.