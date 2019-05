Per il terzo anno consecutivo la Scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Omnicomprensivo Mameli-Magnini di Deruta vince il prestigioso premio Aica-Usr Umbria 2019 finalizzato alla promozione delle competenze digitali tra gli studenti “Creatività, sicurezza e innovazione con i dati aperti, Didattica e nuove frontiere tecnologiche”, sviluppando un percorso di apprendimento innovativo, attraverso l’uso delle nuove tecnologie, per favorire le capacità critiche e creative dei ragazzi negli ambiti della cittadinanza digitale, motivandoli a vivere la scuola come luogo di costruzione della conoscenza in cui si sperimenta e si applica l’innovazione, con nuove forme di apprendimento.

Le classi 2D e 3D della scuola media si sono impegnati nello sviluppare il progetto “Erbario, un verde percorso” durante le ore del tempo prolungato, a partire da un’attività di ricerca e approfondimento, spaziando dalla scienza fino all’arte e all”esplorazione della natura, per arrivare alla comunicazione e alla divulgazione dei risultati ottenuti, utilizzando quanto più possibile il digitale. Attraverso il qrcode, i percorsi di realtà virtuale, dalla scienza all’arte, esplorando il paesaggio e il territorio, con sito-blog “Erbario. un verde percorso” la scuola propone un censimento degli alberi, per contribuire alla conoscenza non solo dell’ambiente del Percorso verde di Deruta, ma anche del paesaggio in cui si vive.

La cerimonia di premiazione si è tenuta il 30 maggio 2019 dalle ore 9:30 alle 13.00 alla Scuola Sec. di primo. grado ‘Gentile da Foligno’ di Foligno.