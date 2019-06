Nell’ultimo Report di monitoraggio relativo ai minori stranieri non accompagnati (MSNA), pubblicato dal Ministero del Lavoro Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione, emerge che al 31 dicembre 2018 risultavano presenti in Italia, all’interno dei progetti che accoglienza, 10.787 minori stranieri non accompagnati di cui 787 femmine e 10.000 maschi e un decremento del 41,1% rispetto allo stesso periodo di rilevazione dell’anno precedente.

La regione che accoglie il maggior numero di MSNA è la Sicilia (4.097, pari al 38% del totale) mentre l’Umbria si pone al 19esimo posto (69, pari al 0,6% del totale). l 10.787 minori sono accolti per l’95,7 % presso strutture di accoglienza, mentre il 4,3 % dei minori segnalati alla Direzione Generale risulta collocato presso privati. Al 31 dicembre 2018, le strutture di accoglienza censite nel SIM che ospitano MSNA sono 1.374. La Regione italiana che ha il maggior numero di strutture che ospitano i minori è la Sicilia con 373 (27,1%) mentre l’Umbria si colloca al 17esimo posto con 17 (1,2%). A fronte di questi dati è palese che la scelta del centrodestra di chiudere, alle rispettive scadenze, tutti i progetti di accoglienza che coinvolgono il Comune di Todi, sia stata dettata solo da motivazioni ideologiche come, d’altronde, più volte stigmatizzato da più parti. Lo spauracchio dell’invasione dello straniero è stato agitato dalle destre in modo strumentale, (ora smentito anche dal rapporto ministeriale) per catturare il voto alle amministrative del 2017, argomento fino ad allora sconosciuto nella nostra città che già, da tempo, aveva iniziato ad accogliere i migranti con il consenso di tutti. Esemplificativa è l’esperienza dell’accoglienza, nei primi anni ’90, di alcuni cittadini albanesi che si sono velocemente integrati nella comunità tuderte. Certo, Todi non poteva dimenticare i sui figli costretti ad emigrare, alcuni decenni fa, nel Nord Italia e anche in Paesi stranieri, alla ricerca di una vita migliore e, in qualche caso, della stessa sopravvivenza. L’amministrazione comunale di centro-destra, incurante di quella storia, di quella coscienza civica e di quei valori, ha dato inizio, con i suoi primi atti, ad un inarrestabile countdown e in questi mesi, uno dopo l’altro, stanno cadendo i progetti di accoglienza, vittime prescelte di quel Prima gli Italiani che ha distratto l’attenzione dei tuderti dai veri problemi di cui si dovrebbe occupare chi ci governa. Il 2 giugno il progetto MSNA è stato archiviato come una qualsiasi altra pratica amministrativa. Il rispetto del patto di alleanza, che ha sancito la presa del potere da parte di compagini politiche anche antitetiche, è la priorità del governo di centro-destra a prescindere dall’effettiva corrispondenza dei provvedimenti che sforna alle necessità della comunità che amministra. In fondo, dietro a quell’ acronimo, MNSA, ci sono solo poche ragazze la cui umanità violata è rimasta del tutto invisibile alla coscienza di chi è intervenuto, in qualche modo, sul loro destino. Ha, dunque, vinto l’Assessore Marta che, fin dall’avvio del progetto, si era affrettata a sottolinearne le criticità rimanendo, però, in silenzio sui tanti problemi che affliggono i giovani (vedi l’allarme sul fenomeno droga riportato i questi giorni dalla cronaca locale) le famiglie e le persone che vivono nella nostra città? Ha, dunque, vinto CasaPound che si è fatto promotore dell’ordine del giorno che ha portato all’ eliminazione dell’ accoglienza a Todi come pure la Lega e Fratelli d’Italia confortati, questi, anche dall’esito delle urne? Chissà se Forza Italia ha festeggiato la cacciata delle imbarazzanti minorenni che tanto scompiglio hanno portato in città e la Lista Todi per la Famiglia che, inizialmente, si era astenuta dall’approvare quell’ indirizzo politico ritenuto incompatibile con i valori cattolici di cui si fa portatrice? In realtà, il falso moralismo che ha permesso che la vita umana potesse essere misurata in metri di asfalto non ha, però, consentito di farsi carico anche del disagio economico di molti cittadini che non è stato alleviato dalla chiusura del CAS e che, ora, non lo sarà nemmeno da quella del MSNA. Né miglior attenzione è stata usata nei riguardi di chi ha perso il proprio lavoro per la chiusura della predetta struttura. Assistiamo sgomenti alla sconfitta dell’uomo e della sua naturale predisposizione alla solidarietà e alla condivisione verso l’altro, del proprio simile. Fino a quando pagherà quella politica che, facendo leva sulle paure e sulla mancanza di speranza delle persone si è preoccupata di creare il nemico da abbattere? Quali conseguenze porterà quella politica che ha scelto la via dell’ homo homini lupus e ha abbandonato quella della costruzione del bene comune? Quando la comunità viene ridotta a tribù il sacrificio degli esclusi, di chi non appartiene a tale realtà, diventa la modalità necessaria di gestione del potere.