Fi in campo per Regionali a sostegno Tesei.Tajani a Terni. Domenica manifestazione di piazza a Perugia. In UMBRIA Forza Italia scende in campo con una serie di appuntamenti sul territorio, sotto lo slogan #Farebene, a sostegno del candidato del centrodestra, Donatella Tesei. Nel prossimo fine settimana sono previste diverse iniziative “con l’obiettivo di comunicare ai cittadini umbri – spiega una nota del partito – che i valori di riferimento di. Forza Italia sono più vivi che mai”.

Venerdì prossimo il senatore Maurizio Gasparri sarà a Porano (ore 16.30) e Orvieto (Palazzo del capitano del Popolo, ore 18). Sabato invece sarà la volta del vicepresidente Antonio Tajani che inaugurerà l’infopoint di Forza Italia a Terni, Piazza Europa, ore 17.30. Gasparri sarà a Norcia (Passeggiata per le vie della città e incontro con i cittadini – dalle ore 11; appuntamento presso Nemo ristorante – ore 12) e Amelia (ore 20.30). Giusy Versace, invece, incontrerà gli elettori a Norcia, Todi (Sala affrescata del Comune – ore 17) e Terni.

La deputata Mara Carfagna sarà a Città di Castello (Conferenza stampa – sala del Consiglio comunale – ore 11.30; passeggiata per le vie del centro; aperitivo all’hotel Tiferno, piazza Sanzio – ore 12.30), Umbertide (Antico Caffè Giardino – ore 14), Ponte San Giovanni (ore 16), Marsciano (passeggiata per le vie del centro – ore 18.30; presentazione del candidato del Consiglio regionale, Andrea Pilati – ore 19.30; apericena al Citrus – ore 20) e Todi (ore 21).

Domenica, alle ore 16 in piazza dei Notari, manifestazione di Forza Italia a Perugia. Parteciperanno il sindaco del capoluogo umbro, Andrea Romizi, e i presidenti delle Regioni Basilicata, Piemonte e Molise (Vito Bardi, Alberto Cirio e Donato Toma) che illustreranno “il buon governo e la positiva esperienza azzurra. Modererà il deputato Giorgio Mulè.