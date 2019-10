Conto alla rovescia per la nuova edizione 2020 della Guida ai sapori e ai piaceri dell’Umbria, che va ad arricchire una fiorente collana che ha raggiunto il milione di copie vendute.

La nuova pubblicazione, ricca di informazioni e di testimonianze, verrà presentata lunedì 4 novembre in quel di Assisi e, a seguire, il 10 dello stesso mese a Foligno. La copertina, secondo le indiscrezioni, dovrebbe riportare la foto della Cascata delle Marmore, una delle immagine iconiche della regione.

Dirette da Giuseppe Cerasa, le Guide di Repubblica si vanno moltiplicando: tra le ultime quelle su Roma e il Lazio, il Friuli Venezia Giulia, il Parco del Pollino e Il paradiso degli Iblei.

Nel 2020 sono 56 le Guide in uscita, praticamente una a settimana. Ma prima, a dicembre, ne arriverà una particolare, di nuovo conio. E sarà dedicata a Todi.