Nuovo ciclo, il dodicesimo, per “I Venerdì del Liceo”, a Todi, promossi per la comunità scolastica dello “Jacopone da Todi” e per la comunità tuderte. Il programma, che si svolgerà presso l’aula magna della sede di San Fortunato, è il seguente:

– Venerdì 25 ottobre 2019, ore 16.15 – La chimica e la biotecnologia in Italia: prospettive di ricerca e disviluppo industriale, tenuta dal Prof. Francesco Peri, Docente ordinario di Chimica organica presso il Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze dell’Università degli studi diMilano-Bicocca.

– Giovedì 5 dicembre 2019, ore 14.30 – Fisica e Astrofisica del ‘900. Scienza e tecnologia al servizio della filosofia, dell’umanesimo e della democrazia, tenuta dal Prof. Maurizio Maria Busso, Docente ordinario di Astrofisica presso l’Università degli studi di Perugia.

– Venerdì 13 dicembre 2019, ore 15.00 -Nano-sequenze di DNA come target antitumorali: una ricerca al confine tra la Fisica e la Biologia, tenuta dalla Dott.ssa Lucia Comez, Ricercatore responsabile dell’Istituto Officina dei Materiali della sede di Perugia del CNR, e dal Prof. Alessandro Paciaroni, Docente associato presso il Dipartimento di Fisica e Geologia dell’Università degli studi di Perugia – responsabile del Laboratorio di Fisica del DNA e delle Biomolecole.

Venerdì 13 marzo 2020, ore 16.15 – Montale dopo Montale, tenuta dal Dott. Marco Canonico, scrittore, poeta e saggista, e dalla Dott.ssa Eleonora Federici, poetessa e saggista.

Venerdì 20 marzo 2020, ore 16.15 – Le nuove leve della poesia orfica, dal Dott. Marco Canonico, scrittore, poeta e saggista, e dalla Dott.ssa Eleonora Federici, poetessa e saggista.