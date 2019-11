Oltre 200 crossisti e 90 giovanissimi, hanno preso parte alla 3° prova del Trofeo Tu-Toscana & Umbria Cross, organizzato dalla ASD Cicloturistica Massa Martana presso gli impianti sportivi del tiro a volo internazionale UmbriaVerde Sporting Resort. Un percorso perfetto e veloce, reso poi difficilissimo e viscido dall’arrivo della pioggia abbondante per le ultime partenze. Un doppio appuntamento per ciclocrossisti e giovanissimi per il secondo Memorial Paolo Pagliochini, amico indimenticato dei massetani e degli organizzatori.

Un numero notevole di partecipanti a conferma di una formula che porta ad unire le due regioni limitrofe alla conquista del titolo invernale della specialità per il Centro Italia. Le vittorie sono andate al folignate Alberto Laloni per la Abitacolo Sport Club nella gara 1, precedendo sul traguardo il giovane ternano della categoria Juniores Lorenzo Bianchini. Una vittoria da incorniciare anche per il marscianese Samuele Scappini vincitore della gara 3 corsa sotto una pioggia torrenziale, che ha reso scivoloso e pieno di insidie il percorso. Scappini in procinto di passare Allievo nel 2020 ha fatto gara solitaria andando a centrare la terza vittoria assoluta in questa edizione del Toscana Umbria Cross.

Risultati di prestigio anche per Leonardo Caracciolo vincitore di gara 2, riservata ai big del ciclocross e che ricorda a tutti di essere stato campione italiano di ciclocross nel 2017 e capace di essere uno dei migliori crossisti nazionali. In campo femminile successo per la ternana Sara Mazzorana del Team Bike Miranda nella categoria Sport Woman, di Giulia Cozzari della UC Petrignano negli esordienti e di Romina Perugini nelle Woman 1.

A margine della gara, presso la Sala Congressi dell’Umbriaverde Sporting Resort, si sono svolte le premiazioni finali riguardanti il circuito umbro di mountan bike Umbria Marathon Mtb e il circuito umbro toscano Umbria Tuscany Mtb, con la presenza di tutti i protagonisti che hanno indossato le maglie di migliori 2019.

Grande partecipazione di squadre e atleti che hanno reso una giornata uggiosa splendente dal punto di vista sportivo.