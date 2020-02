Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte «ha nominato, in data odierna, con proprio decreto, l’avvocato Giovanni Legnini commissario straordinario per la ricostruzione». È quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi. L’incarico durerà fino alla fine 2020. Il ruolo affidato a Legnini, che decorre da oggi e dura fino al 31 dicembre 2020, «era stato precedentemente svolto dal professor Piero Farabollini.

Già vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, attualmente Legnini è consigliere regionale per il centrosinistra in Abruzzo, dove a fine 2018 si era candidato alla presidenza della Regione venendo sconfitto dal centrodestra di Marco Marsilio. Legnini è stato anche sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, con delega all’Editoria, del governo Letta, e sottosegretario all’Economia con quello Renzi.