Tgr Rai Umbria in grande spolvero in questo periodo di emergenza e quarantena sociale e sanitaria. Le rilevazioni Auditel del 22 aprile segnalano che tutte le edizioni dell’informazione regionale si attestano su un seguito nettamente superiore alla media nazionale.

La rubrica mattutina, Buongiorno Regione, in onda dalle 7:30 alle 8:00, registra uno share del 18,37% contro una media nazionale del 15,94%. Nettamente migliore la performance dell’edizione delle ore 14 del telegiornale, che arriva a sfiorare il 33% (32,88%) a fronte di una media nazionale del 20,24%. Buoni anche i dati dell’edizione delle 19:30 del TG: 22,42% contro una media del 17,25%. Significativa infine pure l’attenzione per il notiziario della notte, che supera il 18% contro una media nazionale del 7,89%.

I contatti in una giornata, ovvero la somma degli spettatori reali delle varie edizioni, raggiunge in totale 243.000 umbri, ovvero più di uno su quattro, numero al quale vanno aggiunti i fruitori dei contenuti dalla piattaforma online.

Si tratta di risultati non isolati e quindi non riconducibili alle particolari condizioni di “segregazione” dei telespettatori, visto che ormai da mesi le rilevazioni Auditel segnalano un andamento del lavoro della Testata giornalistica della Rai Umbria tra i migliori del contesto nazionale. Risultati riconducibili alla direzione del caporedattore Giancarlo Trapanese (nella foto), giornalista e scrittore di lungo corso “in prestito” dalle Marche e che voci di corridoio vorrebbero prossimo alla partenza da Perugia, dopo quasi tre anni dalla sbarco in Umbria.

A premiare è probabilmente anche l’introduzione di quell’informazione dal basso, non sempre gradita agli addetti lavori, che riesce a generare un maggior coinvolgimento del pubblico. Rubrica simbolo di questo corso è “Dal Vostro Inviato”, spazio che raccoglie le video segnalazioni dei cittadini. Altre se ne sono succedute nel corso dei mesi, intercettando temi e situazioni diverse ma quasi sempre caratterizzate da una produzione-narrazione “in prima persona”.

Ultimo capitolo della “saga” è rappresentato dalla rubrica quotidiana aperta in coincidenza con l’emissione del primo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e con l’esplodere delle richieste di informazione e di chiarimento della norma. Decine le domande, dalle più banali alle più strane, giunte ogni giorno in redazione, con un giornalista, per lo più l’anziano Andrea Chioini, ma anche lo stesso caporedattore, chiuso in studio a filtrare, verificare e rispondere ai quesiti, legati per lo più ai possibili spostamenti per motivi personali.

Altra scelta, anche questa per qualcuno insolita, è stata quella di prevedere una postazione fissa esterna all’inizio di Corso Vannucci, all’angolo tra Palazzo Donini e Palazzo Cesaroni, sedi rispettivamente della Giunta e del Consiglio regionale. Una soluzione questa che, oltre a costituire un punto di riferimento per eventuali interviste, ha permesso di alleggerire la pressione degli accessi alla redazione, il tutto in linea con le norme precauzionali per il contenimento della diffusione del Covid-19.