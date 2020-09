È un ricco programma di eventi quello che propone per sabato 19 settembre la Fondazione comunità marscianese, con il patrocinio del Comune di Marsciano, per festeggiare il primo anniversario del progetto Ben’Essere, inaugurato, in questo stesso giorno del 2019, con il taglio del nastro da parte del sindaco Francesca Mele.

Momento clou sarà l’incontro con il dottor Carlo Tascini, infettivologo presso l’Azienda sanitaria universitaria Santa Maria della Misericordia di Udine, che interverrà nell’ambito del convegno “Covid-19, tra scienza, informazione e sicurezza” insieme al presidente della Fondazione comunità marscianese Giovanni Marcacci e al medico di medicina generale Claudio Mariotti. L’incontro, alle ore 17.00 presso il giardino sensoriale, si svilupperà intorno ad un tema che tocca da vicino tutta la comunità, tanto più in un momento in cui assistiamo ad una ripresa in tutta Europa dei contagi e si è tuttora in attesa di conoscere i tempi e le effettive potenzialità di un possibile vaccino.

Il progetto Ben’Essere è stato realizzato con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia ed ha come scopo quello di contrastare l’isolamento delle persone anziane promuovendo, al contempo, la socializzazione tra diverse fasce di età della popolazione con iniziative intergenerazionali.

Il programma per sabato 19 settembre, prevede altri due momenti di partecipazione per celebrare il primo anniversario del progetto Ben’Essere: il primo è in programma la mattina alle ore 10.00 con una camminata per le vie di Marsciano che avrà per protagonisti gli allievi dei corsi di Nordic Walking, una delle attività, in questo caso di carattere motorio, che la Fondazione ha attivato nell’ambito del progetto; l’altro è alle ore 21.00, sempre presso il giardino sensoriale, con una serata musicale che ripercorrerà i migliori successi del cantautorato italiano insieme ad Alfonso Angeleri, Marcello Margutti, Massimo Papi e Dora Giannoni. Per tutti e tre gli appuntamenti che caratterizzano la giornata è necessaria la prenotazione contattando i seguenti recapiti: 0758501199 – 3938564055.