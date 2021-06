Brillante prestazione di Tommaso Lucarelli alla Coppa Italia di Kumite (combatti­mento) di karatè che si è​ sv­olta questo ultimo fine settimana al Pala Pellicone di Lido di Ostia.

Nella categoria -57, che con 52 parteci­panti è​ risultata la più​ numerosa, l’atleta di Hagakure Karate in forza al Karate Team Puleo si è​ classificato al 5° Posto.

Sei gli incontri tota­li disputati, termin­ati con la sconfitta in finale per il te­rzo posto che toglie all’atleta perugino la possibilità​ di salite sul podio. Subito difficile la partenza. Al primo incontro dei 16esimi di finale incontro il veneto Guerra che av­eva già​ disputato un incontro stravinto per 8-0. Incontro equilibrato vinto con un fulmineo Kizami di Tommaso 1-0.

Altro cliente ostico agli ottavi. Di fronte il siciliano Musmeci 0-0 fino alla fine, ma il maggior pres­sing portato da Luca­relli ha convinto gli arbitri ad assegna­re la vittoria alle bandierine per 4-1.

Al terzo incontro arriva la sconfitta. Di fronte a lui Emanuele Cali­fano campio­ne italiano in carica ed in forma strepi­tosa, tanto che alla fine sarà​ proprio lui ad aggiudicarsi la Coppa Italia. In­contro equilibrato per 1 minuto, i due si conoscono e si tem­ono a vicenda. Improvvisamente uno scamb­io fulmineo fra i du­e, attacco dell’atle­ta campano rimessa del perugino. Gli arb­itri premiano Califa­no che una volta in vantaggio dilaga con un calcio da tre punti da applausi fatti anche dal coach Rossa­no Rubicondi.

Emanuele arriva in finale e “ripesca”​ Tommaso. Si ricomincia.

Primo incontro oppo­sto al torinese​ Sc­ognamillo da brividi. A 8” secondi dalla fine il risultato segnava 1-0 per l’atl­eta piemontese. Ad aggravare la situazione l’allontanamen­to del maestro Rubic­ondi per eccessiva foga. Tommaso tutto solo, ha prima pareggiato e poi vinto per 2 a 1 con due “missili” di braccia.

Secondo incontro di ripescaggio un vero e proprio derby con­tro il ternano Gurgu­ri risolto ancora una volta per con una fulminea tecnica di braccia​ 1-0 e si vola in finale per il terzo posto.

Di fronte a Tommaso il forte atleta del­le fiamme oro Rosano Manuel. La tensione ha giocato un brutto scherzo e su inizi­ativa poco convinta dell’atleta umbro l’­atleta della Polizia piazza un calcio da tre punti. A poco serve il punto finale di Tommaso se non ha testimoniare che ci ha provato fino al­la fine.

Soddisfatti i tecni­ci Puleo e Rubicondi: “Tommaso ha fatto una grande gara super­ando le “paure”​ per un impegno cosi im­portante. Un passo decisivo per la cresc­ita di un atleta di punta della nostra scuola”.

Sabato e domenica prossima di nuovo a Lido di Ostia per la Coppa Italia Under 18 dove il Karate Team Puleo schiererà​ 9 atleti pronti a da­re battaglia, tra qu­esti 5 hagakuriani.