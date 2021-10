“Fede e scienza uniti nella speranza”: è il titolo dell’iniziativa in programma lunedì 11 ottobre, alle ore 17:45, presso il tempio della Consolazione di Todi.

L’evento, condotto da Giacomo Andreoli, sarà l’occasione per ricordare la figura Leonardo Cenci e mamma Orietta, della quale ricorre un anno dalla sua morte, e di tutti coloro che soffrono di un male che distrugge mente, corpo, anima e cuore.

Saranno presenti Padre Mauro Angelini, Rettore della Chiesa del Gesù di Perugia, che leggerà le parole di carità del Cardinale Bassetti; il professor Luciano Mazzetti, presidente della scuola internazionale Montessori di Perugia; la dottoressa Elisa Minenza, dirigente di oncologia medica; il dottor Francesco Borgognoni, referente regionale 118. Vi sarà inoltre un intervento video di Suor Roberta Vinerba.

L’evento sarà impreziosito dalla musica del pianista e compositore Maurizio Mastrini e dal Coro della Comunità del Santuario della Madonna del Bagno di Deruta.

La manifestazione sarà trasmessa in diretta dalla rete televisiva Umbria TV CH 10, UmbriaTvcentodieci e in streaming su www.umbriativa.com.