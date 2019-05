Joinlty, Il Welfare Condiviso, rinnova il suo interesse per l’Osservatorio sul Welfare Aziendale nato a Todi su iniziativa del Comune e del Movimento per la Vita dell’Umbria.

Il Convegno si terrà il prossimo 31 maggio ore 10.00 presso la sala del consiglio a Todi, con la presenza del Sindaco Antonino Ruggiano e sarà articolato su diversi interventi, tra cui quello del Vice Presidente dell’Osservatorio Vincenzo Silvestrelli e di alcune importanti realtà imprenditoriali locali, con l’obiettivo di promuovere una cultura del welfare aziendale sul territorio umbro, nell’ottica di aumentare il benessere delle persone dentro e fuori l’azienda.

Alessia Marta, Assessore del Comune di Todi, presenterà una relazione sul tema L’Osservatorio sul Welfare aziendale, Licia Paglione, dell’Univesità Sophia, su Economia civile: le relazioni come beni, Rosita Garzi, Ricercatrice di Sociologia dei processi economici e del lavoro all’Università degli Studi di Perugia su Le dimensioni del benessere organizzativo, Fabio Galluccio, Co-founder Jointly, su Esperienze: il sistema integrato delle iniziative di Welfare, Stefania Belli, Direttore The Language center, su L’azienda come organismo vivente, Ilaria Caporali, A.D. Liomotic, su Welfare e giovani in azienda e nel territorio, Marco Campagnacci, Team manager Azimut Marche Umbria, su Azimut e la successione in azienda. Le conclusioni saranno tratte da Vincenzo Silvestrelli, Vicepresidente dell’Osservatorio sul Welfare aziendale.