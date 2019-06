Liceo Jacopone in festa a Todi per gli straordinari risultati sportivi raggiunti dalle sue studentesse che si sono cimentate nei Campionati Studenteschi di Calcio a 5 femminile categoria Allieve. Le studentesse, dopo aver vinto le fasi provinciale e regionale dei Campionati, hanno partecipato, in rappresentanza della Regione Umbria, accompagnate dai docenti di Scienze motorie e sportive Prof. Roberto Marinaro (allenatore della squadra) e Prof.ssa Stefania Zoppetti, alla fase finale nazionale, che si è svolta a Giulianova tra il 14 e il 18 maggio 2019, riportando il secondo posto assoluto a livello nazionale, superate soltanto, nella finale, dalla rappresentativa della Liguria.

Dopo questo grande risultato, le giovani calciatrici sono state invitate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca alla prima “Soccer & Data Cup”, dedicata al Calcio femminile, svoltasi a L’Aquila tra il 5 e il 7 giugno 2019: una vera e propria maratona sportiva e di co-progettazione digitale in cui le studentesse, rappresentanti con le rispettive squadre di 6 regioni italiane, con l’aiuto di mentor ed esperti di “Sport Analytics”, si sono confrontate attraverso strumenti e metodologie innovative. Le studentesse tuderti sono risultate vincitrici assolute di questa manifestazione, ribadendo il proprio valore e la propria passione per lo sport, e sono state premiate personalmente dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Marco Bussetti.

Il “Liceo “Jacopone da Todi” è dunque asceso ai vertici dello sport giovanile nazionale. Questi sono i nominativi delle calciatrici: Angori Anna, Angori Michela, Cardaccia Livia, Cristofari Elena, De Monaco Beatrice, Marchetti Chiara, Minrath Giulia, Ruggeri Francesca, Sargentini Cecilia, Sbrenna Viola Ester.