Si è conclusa sabato 13 luglio la 33esima edizione della rievocazione storica della Milano-Taranto che ha visto circa 200 equipaggi percorrere quasi 1.800 chilometri in sei giorni.

Tra i concorrenti, appassionati ed entusiasti, come sempre la manifestazione ha visto la partecipazione di personaggi “degni di nota”. Tra questi Arcangelo Betti, classe 1938, è stato il concorrente meno giovane della Mita 2019: da Renate, in provincia di Monza e Brianza, ha partecipato a bordo di una Gilera Sei Giorni del 1967. Anche a questa edizione della Milano-Taranto, con il n. 162, ha preso parte inoltre Gianfranco Bonera, già Vice Campione del Mondo, che dalle potenti moto GP è passato alla guida di un BMW R50 del 1967.

La Mita 2019 sarà certamente ricordata per la particolare bellezza del percorso, per il calore e l’entusiasmo ricevuti in occasione di ogni sosta, perfino in quelle notturne, e per la qualità e la varietà dei prodotti gastronomici presenti nei punti ristoro.

Dopo le verifiche tecniche svoltesi all’Idroscalo di Milano, come da tradizione, alla mezzanotte di domenica 7 luglio sono partiti i primi concorrenti. Trascorsi i primi chilometri, la maratona per moto d’epoca è arrivata a Crema: era notte fonda, ma nonostante questo ad attendere i centauri c’erano tanti amici del Moto Club Crema. La notte è proseguita in sella e si è arrivati a Lovere, sulla riva del Lago d’Iseo, dove il Moto Club Costa Volpino ha accolto festoso staff e concorrenti. La manifestazione dunque non poteva iniziare meglio, grazie anche al percorso notturno, sempre emozionante e quest’anno anche particolarmente affascinante, grazie in particolare ai suggestivi paesaggi offerti dai laghi incontrati per strada: prima il lago di Iseo poi il lago di Garda. E se i componenti della carovana su moto d’epoca hanno trascorso la notte in bianco, un’alzataccia è toccata invece ai soci del Moto Club Pippo Zanini che hanno atteso la Mita a Rovereto intorno alle 8 di lunedì mattina. L’associazione è nata nel 1953 in omaggio a Gianfilippo Zanini detto Pippo, giovane e promettente pilota Laverda che quell’anno, proprio mentre si preparava alla Milano–Taranto, ebbe un tragico e fatale incidente. Salutati gli amici di Rovereto ci si è rimessi in marcia e dopo diversi chilometri si è arrivati in Veneto e in particolare a San Giorgio di Perlena: qui c’erano i rappresentanti della Polisportiva locale e della Banca San Giorgio e a rendere l’accoglienza ancor più piacevole tanti prodotti locali, i gadget del Moto Club Breganze e un coloratissimo pubblico di bambini. L’arrivo di tappa a Breganze è stato poi una grande festa perché il passaggio della Mita è coinciso con la conclusione dei festeggiamenti per il 70° anniversario Laverda. Ad attendere i “tarantini” c’erano migliaia di persone tra le quali spiccava l’ultra novantenne Antonio Zin: classe 1925, è un pilota che ha partecipato alla Milano-Taranto dal 1953 al 1956 e, su Laverda 75cc, si è qualificato terzo nel 1955 e secondo nel 1956. A Breganze staff e concorrenti della Milano-Taranto sono stati ospiti dello stabilimento AGCO, ex sede Laverda, per una bellissima serata, con macchinari agricoli e moto Laverda come scenario e il direttore generale Bernd Hoffmann a fare da cicerone. Significativo il racconto di Piero Laverda: il padre, molto amico di Zin, lo chiamava per provare le moto e la richiesta che gli rivolgeva era: “Vai e rompila!!!”.

La tappa numero due, da Vicenza a Firenze, è iniziata con un percorso nelle campagne venete, prevalentemente pianeggiante e piacevolmente rilassante. A Lendinara ad accogliere la Mita in Piazza Risorgimento c’era il presidente della Proloco, Claudio Martello, insieme a tantissimi appassionati e curiosi. Dal Veneto si è arrivati quindi in Emilia Romagna e al controllo orario di Sirano c’erano Marzio, figlio di Tarquinio Provini, con la moglie Maria Chiara. Tarquinio Provini è stato vincitore di ben due titoli mondiali ed era anche un grande amico della Mita e di Franco Sabatini: all’arrivo della maratona faceva bella mostra di sé la moto con cui il campione ha partecipato alle prime rievocazioni della manifestazione nei primi anni novanta. E oltre alla moto c’erano anche un gran numero di gnocchi fritti e di ottimi salumi, altra sorpresa molto gradita. Passate da poco le 13 la Mita si è rimessa in marcia giusto in tempo per sfuggire a un brutto temporale, ma i concorrenti in coda al gruppo sono stati comunque raggiunti dal maltempo. Alcuni si sono dovuti addirittura fermare per ripararsi da pioggia e grandine: Maria Rosaria, numero 116, si è distinta per coraggio e fermezza continuando a viaggiare, finché ha potuto, anche sotto il diluvio. Arrivati a Porretta Terme i “tarantini” hanno trovato un’accoglienza di tutto rispetto, coordinata dalla instancabile Alessandra del Comitato SOS Terme Alte. E poi a Porretta c’era un amico davvero speciale della Mita, Giorgio Serra detto Matitaccia, autore dei memorabili manifesti della Milano-Taranto: in tanti non si sono fatti sfuggire l’occasione di farsi autografare la t-shirt. L’ultimo tratto è stato di oltre 100 chilometri, ma che sono corsi via rapidamente grazie alla bellezza dei paesaggi dell’Appennino, tra le colline del Mugello che hanno condotto fino a Firenze.

La terza tappa è stata particolarmente tosta: da Firenze a Tivoli, ha visto attraversare la Toscana, l’Umbria e il Lazio, per più di 360 chilometri. L’inizio è stato molto gradevole, con il sole non ancora alto, l’aria fresca della prima mattina, ovviamente il rombo delle moto e le splendide colline toscane, tra borghi, vigneti e le strade piene di curve che tanto piacciono ai “tarantini”. Dopo un’ottantina di chilometri trascorsi così piacevolmente, ecco il controllo orario di Civitella in Val di Chiana, una città che è un vero gioiellino e un luogo che offre vedute spettacolari. Tra i primi ad arrivare, con moto più sidecar, è stato Gianni Mostosi, autentico veterano della Mita, quest’anno accompagnato dalla figlia Delia che non ha mollato mai, neanche durante la massacrante notturna: una delle tante grandissime donne dell’edizione 2019. Prima della ripartenza ringraziamenti d’obbligo al Comune. Più avanti, la prima sosta umbra è stata a San Martino in Colle, con una piccola grande festa organizzata dalla Proloco, resa ancor più speciale da un misterioso piatto tipico: la ricetta è segreta, ma tra gli ingredienti si riconoscono castagne, ceci, salsiccia e pancetta. Ma San Martino in Colle, si sa, è un po’ la casa della Mita perché è la città del patron Franco Sabatini e così, immancabile, c’è stato anche il saluto a lui e alla moglie Wilma che hanno atteso i piloti per degli emozionanti festeggiamenti. A Todi invece, nel corso della prova speciale che si è tenuta all’ombra del magnifico Tempio della Consolazione, il tedesco Dieter Stassak, con la sua Ducati 250, ha compiuto una piccola impresa, mancando il tempo imposto di un solo millesimo di secondo. Nel frattempo il cielo cominciava a scurirsi e ha poi mantenuto i “cattivi propositi” annunciati nella città di Jacopone rendendo particolarmente difficile la parte successiva del viaggio: come accaduto nella giornata precedente, una parte del gruppo si è trovata sotto il temporale. Poco dopo tuttavia è tornato il sereno e non è stata rovinata quindi l’accoglienza ad Amelia dove era previsto un controllo a timbro organizzato in collaborazione con la Scuderia Traguardo: qui la promessa dei partecipanti alla Mita è stata di tornare con più tempo a disposizione per visitare il museo locale. La maratona è arrivata a Gallese con uno splendido sole ed è stata accolta dall’Amministrazione Comunale nel centro storico, proprio davanti al Palazzo Ducale, aperto esclusivamente per l’occasione. Fine tappa a Tivoli col sole al tramonto e il cielo azzurro.

Tappa numero quattro: si è ripartiti di buon mattino per percorrere, roadbook alla mano, ben 381 chilometri. Prima sosta a Ferentino col cielo azzurro, il sole e una temperatura piacevolmente fresca: i centauri hanno trovato, in una Piazza Matteotti gremita di curiosi, tutto lo staff del Moto Club Ferentino capitanato da Massimo Datti, storico amico della manifestazione. Un’accoglienza davvero unica, con le Poste Italiane che hanno emesso addirittura un annullo speciale in ricordo di questo passaggio. Di nuovo in sella, i “tarantini” sono passati dal Lazio al Molise percorrendo tanti chilometri tra i boschi e le montagne. A Cerro al Volturno c’era grande attesa e i preparativi fervevano ormai da giorni. A fare gli onori di casa Giancarlo Valente, con il sindaco Remo Di Ianni. Il ristoro è stato un vero e proprio banchetto tanto da aggiudicarsi il 3° gradino del podio nella classifica degli Assaggiatori. La ripartenza è stata quindi a pancia strapiena, ma con gli occhi ben aperti per ammirare i bellissimi panorami che si sono susseguiti fino ad arrivare alla seconda sosta molisana, Jelsi: qui l’accoglienza è stata ad opera di Davide Paolucci, presidente del Moto Club Bikers Jelsi. Ancora panorami mozzafiato hanno poi accompagnato i “tarantini” dal Molise alla Puglia con l’ultimo controllo orario di giornata a Torremaggiore ospiti del Vespa Club.

La quinta tappa è stata tutta pugliese: partiti dal Gargano, equipaggi e organizzazione sono sprofondati nel Tavoliere delle Puglie, percorrendo campagne meravigliose, borghi pittoreschi e allegramente caotici, oliveti, colline e pianure. Tanti sono stati gli incontri con gli amici di sempre che hanno letteralmente aperto le porte di casa ai centauri e fatto gustare i prodotti della loro terra, cucinati secondo ricette tradizionali e per questo apprezzati ancora di più. Dopo una prima sosta a Barletta la Mita è arrivata a Minervino Murge e un ringraziamento particolare è andato al sindaco, Lalla Mancini, autrice di un trattamento davvero speciale in collaborazione con la Proloco cittadina. Ad aspettare la Milano-Taranto a Gravina in Puglia c’era Giuseppe Guglielmi, presidente del club Rombo Arcaico, e l’allestimento è stato in grande, con traguardo e tappeto rosso per l’ultima prova speciale che ha visto Marco Tomassini, su Gilera, conseguire un risultato eccezionale, con un errore di soli 12 millesimi di secondo: è stato quindi consacrato vincitore di categoria con una giornata di anticipo. L’arrivo a Bitonto, attraverso il borgo vecchio, è stato poi “con il botto”: all’ingresso in piazza è arrivato l’omaggio di una rosa e di un libro a tutti i piloti mentre il club Aste e Bilancieri ha preparato un ristoro davvero straordinario, gustosissimo e particolarmente apprezzato che si è infatti aggiudicato il secondo posto della classifica “Miglior Ristoro MI-TA 2019”.

Ed ecco anche la sesta ed ultima tappa. Il percorso è stato scandito dalle soste classiche dell’ultima giornata e da un velo di malinconia per la consapevolezza che un’altra bellissima esperienza stava volgendo al termine. Allo stesso tempo però c’era anche l’entusiasmo di arrivare allo storico traguardo, già attraversato ben 32 volte – ormai 33 – dalle moto d’epoca della Milano-Taranto. Per la prima sosta c’era grande attesa, soprattutto per i più golosi. Castellana Grotte era infatti la città vincitrice del Miglior Ristoro delle ultime due edizioni e Beppe Palumbo, quest’anno anche lui in gara con una “Gloriosa” Gilera 150cc, non aveva alcuna intenzione di cedere lo scettro. Coadiuvato da Comune e dalla Coldiretti ha mobilitato tutto l’Automotoclub Storico delle Grotte di cui è presidente e ha raggiunto l’obiettivo: Castellana è risultata infatti vincitrice anche per l’edizione 2019, la terza consecutiva. Ancora pochi chilometri e la Mita è arrivata quindi nella splendida Martina Franca, tra ulivi e muretti a secco a delimitare le tortuose stradine di campagna. Qui ad attenderla c’era lo storico amico Arcangelo Conserva che a nome del Veteran Club Valle d’Itria ha premiato gli iscritti in gara quest’anno. Altra ripartenza e ancora pochi chilometri in direzione del mare: la fermata successiva è stata nella Città Bianca di Ostuni, in un magnifico parco all’ombra di giganteschi pini. Ad accogliere la Mita il presidente del Vespa Club Ostuni mentre ragazze in costume tipico e con i tamburelli hanno realizzato per i centauri un piccolo spettacolo caratteristico della zona. Intorno alle 13 l’arrivo ad un’altra fermata storica della Mita, Villa Castelli. Qui acclamatissimo è stato “l’eroe locale” Vito Ciracì, centauro che partecipò alle Mita anni ’50 e che ha percorso quest’ultima tappa con la sua Guzzi Albatros. Ringraziamenti e un arrivederci ai rappresentanti del Comune e ai tanti amici, poi la ripartenza, l’ultima: dopo sei giorni e circa 1.800 chilometri, anche la Mita 2019 è arrivata infatti al traguardo di Taranto.

Qui, per ogni mezzo che ha sfilato, come da tradizione, sul Lungomare Virgilio, sono state grandi emozioni, abbracci, felicità, ringraziamenti, saluti. Per la carovana su moto d’epoca e i suoi protagonisti già arrivava un po’ di nostalgia, come sempre accade al termine di un’avventura coinvolgente e bellissima. Ma per fortuna anche quest’anno è solo un arrivederci alla prossima edizione: quella del 2020, la numero 34, che sarà dal 5 al 12 luglio: qualcuno ha già iniziato il conto alla rovescia