L’Assemblea legislativa dell’Umbria è stata convocata per martedì 17 settembre, alle ore 10. All’ordine del giorno il Documento di economia e finanza regionale (Defr) 2020-2022. I lavori potranno essere seguiti in diretta streaming sul canale youtube https://tinyurl.com/yy25hlcv (link is external) e sul sito istituzionale Alumbria.it.