Pantalla ha celebrato il 4 novembre: la commemorazione in onore dei caduti e reduci di tutte le guerre si sono svolte nella mattinata di domenica 10 novembre, un anno dopo dalla ricorrenza dei cento anni dall’armistizio di Vittorio Veneto, che determinò, nel novembre 1918, la fine del Primo Conflitto Mondiale.

Un appuntamento, quello del 4 novembre, da sempre fortemente sentito dall’intera comunità pantallese, grazie anche all’impegno dell’Associazione Combattenti e Reduci, giunta al sessantesimo anno dalla sua fondazione. L’Associazione si è sempre posta l’obiettivo di far sì che la memoria della guerra rimanesse viva nelle menti e negli animi dei cittadini, per far comprendere loro l’importanza della libertà e della pace, valori oggi dati per scontati, ma frutto in realtà delle conquiste del passato, grazie al sacrificio dei nostri antenati.

Le celebrazioni hanno preso il via alle ore 10, di fronte al monumento ai caduti, restaurato per l’occasione e arricchito della stele illuminata: protagonisti i ragazzi delle Scuole con le loro insegnanti e la Banda Musicale del paese “Pasquale del Bianco”.

Sono stati presenti il Sindaco Antonino Ruggiano, il Comandante dell’Arma dei Carabinieri, la Dott.ssa Nevia Caputo, figlia di Antonio, fondatore dell’Associazione Combattenti e Reduci, la neoeletta Presidente della Banda Laura Felicini.

