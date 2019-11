A solennizzare i festeggiamenti per il quarantennale dell’Istituto “Einaudi” di Todi, le cui celebrazioni stanno punteggiando il mese di novembre, è in programma, sabato 30 novembre, alle ore 17:30, un concerto al Tempio della Consolazione.

Protagonista dell’appuntamento sarà “Il Musica Reservata”, un coro di recente formazione costituito da cantori di valente preparazione individuale impegnati ad offrire un buon livello di compagine corale.

Negli ultimi tempi il coro si è esibito in diverse chiese di Roma, è stato invitato alla rassegna musicale “Note d’Estate” di Todi (edizione 2018), al festival “I Bemolli sono Blu” (edizioni 2017, 2018 e 2019) di Viterbo, con il patrocinio della Regione Lazio, alla stagione concertistica promossa dal Conservatorio “O. Respighi” di Latina (giugno 2019), riscuotendo in ogni occasione un successo di critica e di pubblico. Ha conseguito il riconoscimento del terzo posto al XXXV Concorso Nazionale “G. d’Arezzo” nella categoria dei “Cori Misti” (novembre 2018) ed il primo posto (ex aequo – categoria “Polifonie”) al Concorso Regionale promosso dall’A.R.C.L. (maggio 2019).

Roberto Ciafrei, cofondatore del coro Musica Reservata, si è diplomato in Chitarra Classica, Musica Corale e Direzione di Coro e Composizione. Ha completato i suoi studi nelle scienze umane conseguendo due lauree magistrali: in D.A.M.S presso l’università di Tor Vergata (tesi in paleografia musicale) e, presso l’università di Roma Tre, in Scienze delle Religioni (tesi in Storia Medioevale). È titolare della cattedra di Teoria dell’Armonia e Analisi presso il conservatorio statale “Santa Cecilia” di Roma.