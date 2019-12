Lunedì 16 dicembre alle ore 18.00 presso la sala Aldo Capitini in Municipio a Marsciano si terrà la presentazione del libro di Lorenzo Bernardi, “La regola del 9. Come sono diventato Mister Secolo”. L’evento, patrocinato dal Comune di Marsciano, è organizzato in collaborazione con il POST (Perugia Officina per la Scienza e la Tecnologia) e l’associazione sportiva Pallavolo Media Umbria.

All’autore si uniranno per un intervento il sindaco di Marsciano Francesca Mele, l’assessore alle politiche sociali Manuela Taglia e il consigliere comunale con delega agli eventi sportivi Angelo Facchini. Presenti anche Giancarlo Toccaceli, presidente della Pallavolo Media Umbria Marsciano, e Francesco Gatti, presidente della Fondazione Perugia Officina Scienza e Tecnologia.

Eletto nel 2001 come miglior giocatore di pallavolo del XX secolo, Lorenzo Bernardi è un simbolo della cosiddetta “generazione di fenomeni”, la nazionale maschile di pallavolo italiana che, tra gli anni ’90 e il 2000, collezionò una serie di grandi successi tra cui tre medaglie d’oro ai campionati mondiali. Intrapresa la carriera da allenatore, Bernardi è anche stato, per tre stagioni, alla guida della Sir Safety Umbria Volley portandola a conquistare scudetto, supercoppa italiana e coppa Italia.

Nel suo libro Bernardi raccoglie i ricordi e le impressioni maturate nel corso dei lunghi anni di carriera sul campo. A emergere tra le righe è la dedizione e la determinazione con la quale ha perseguito i suoi obiettivi, qualità che possono ispirare i giovani che si avvicinano allo sport e che sono alle base di una carriera di successo nel mondo sportivo come in qualunque altro ambito.