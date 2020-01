Nella sua prima intervista rilasciata al periodico nazionale “Terra e Vita”, il neo assessore regionale all’agricoltura Roberto Morroni ha dettato la linea del nuovo corso: “Al primo posto ci deve essere il reddito delle aziende che operano nel comparto. Sosterremo le imprese che creano ricchezza e lavoro. Si terrà conto anche delle tante sfaccettature settoriali e localiste. Ma senza venir mai meno al principio che agli aiuti pubblici corrisponda un reale aumento di competitività delle aziende e di crescita del territorio nel suo complesso».

Nello stesso articolo Morroni ribadisce, con ancor maggiore incisività: «Niente più contributi “a pioggia”, visto che negli ultimi 15 anni la Regione ha perso terreno in tutti i comparti e che, se non si inverte la rotta, l’attuale livello di benessere non potrà essere garantito».

L’assessore regionale su “Terra e Vita” si è espresso per “porre fine ai bandi perennemente aperti, agli avvisi con scadenze prorogate di continuo”. «I bandi del Psr – ha spiega – dovranno subire prima uno stress test interno e diventare pubblici con elementi e date certe. Un aspetto fondamentale per garantire la necessaria programmazione operativa e finanziaria delle imprese, che, altrimenti, rischiano di essere messe in difficoltà e non aiutate».

Tre, infine, per Morroni le parole chiave della nuova politica agricola regionale: aggregazione, innovazione e sostenibilità. Altra questione rilanciata dall’assessore quella di un brand Umbria che possa promuovere unitariamente le produzioni regionali.

L’intervista integrale disponibile qui: https://terraevita.edagricole.it/economia-e-politica-agricola/umbria-morroni-primo-posto-reddito-aziende/?fbclid=IwAR1v-snNrFox2-E9AzeyvX4pqJ56w3aw9BLaWd-_LWRnvZdV8rxN1PGrNAQ