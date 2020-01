“Una bella opportunità per i cittadini del Comune di Todi che come comune amico della famiglia, s’impegna a garantire maggiori servizi, tariffe attente alla composizione del nucleo familiare, maggiori eventi ricreativi ed educativi per la famiglia ed entra in un circuito che permette di usufruire di convenzioni e strutture family”. Con queste parole l’assessore alle Politiche familiari sociali e scolastiche del Comune di Todi, Alessia Marta commenta l’annuncio che per la prima volta le famiglie residenti nel Comune di Todi, tra i 15 in tutta Italia certificati Family Friendly, potranno usufruire della promozione Sky Family in Trentino.

Una formula grazie alla quale le famiglie potranno usufruire delle piste da sci di 7 comprensori sciistici pagando solo lo skipass dei genitori. Un vantaggio imperdibile per la famiglia che vuole andare a sciare tutti insieme: tutti i bambini o ragazzi sotto i 18 anni non pagano se sciano con almeno un genitore. “Questo modello del Family Friendly si rivela così pienamente virtuoso e in grado di aprire il nostro comune verso il turismo familiare”, sottolinea l’assessore Marta.

La formula consente l’utilizzo degli skipass per un massimo di 3 giorni consecutivi: il primo e/o secondo giorno la persona adulta paga lo skipass al prezzo di listino e tutti i figli minorenni hanno il 50% di sconto; il secondo e/o terzo giorno la persona adulta paga lo skipass al prezzo di listino e tutti i figli minorenni sciano gratis (formula Ski Family).

Al progetto Ski Family in Trentino aderiscono inoltre anche ristoranti e noleggi di attrezzatura invernale, che offrono alle famiglie che presentano lo skipass “Ski Family in Trentino” le seguenti agevolazioni: menu “ski Family” al prezzo fisso di 10 euro; noleggio dell’attrezzatura al prezzo di 12 euro, fino ad esaurimento della disponibilità dei noleggi aderenti.

Per maggiori info sulle stazioni sciistiche aderenti consultate il sito www.skifamilyintrentino.it