Tempo di primi bilanci per il Polo universitario nato a Todi, presso l’Istituto d’istruzione superiore “Ciuffelli-Einaudi”, nel luglio del 2019 a seguito di un accordo con Uninettuno, la prima università telematica italiana. Martedì 14 gennaio 2020, infatti, la Cittadella Agraria ospiterà una nuova sessione di esami universitari, con la quale verranno superati di slancio, la soglia dei 500 iscritti, suddivisi tra le 6 facoltà disponibili e i 30 diversi corsi di laurea.

In testa per interesse la facoltà di ingegneria che stacca psicologia; seguono al terzo posto, appaiate, le facoltà di economia e scienze della comunicazione; chiudono la classifica degli iscritti giurisprudenza, lettere e beni culturali.

All’inaugurazione del Polo, avvenuta alla presenza del Rettore Maria Amata Garito, si parlò di una conquista storica per Todi, con l’arrivo di Uninettuno andata a rafforzare il polo formativo-culturale cittadino e a fornire una risposta anche a quanti per motivi economici, logistici e di tempo, si pensi alla vasta platea di studenti-lavoratori, desistono dal proseguimento degli studi universitari o abbandonano gli stessi strada facendo.

Il “Ciuffelli” di Todi, in virtù dell’accordo stipulato, funziona da allora come una sede di Uninettuno. Pur essendo un’unica Università, il cui obiettivo è quello di rendere accessibile la conoscenza sfruttando le più moderne tecnologie web, l’organizzazione di Uninettuno si caratterizza infatti per una struttura “reticolare” sul territorio, con una sede centrale collegata a 30 poli tecnologici in Italia e 60 all’estero (164 le sedi d’esame in tutto il mondo).

Il Polo è un presidio didattico fornito delle nuove Tecnologie d’Informazione e della Comunicazione e ha una funzione di coordinamento e supervisione delle attività formative e di ricerca nell’ambito territoriale di competenza, proponendosi come luogo fisico di interazione e di incontro tra studenti, docenti e tutor, oltre che come sede di esame in presenza dei docenti dell’Università.