Torna a Milano il prossimo 18 gennaio dalle ore 10:00 alle 18:00, per la sua ottava edizione, la Milano Map Fair, la fiera internazionale dedicata alla cartografia e alle stampe antiche che, per la rilevanza dei pezzi proposti e dei mercanti ospitati provenienti da tutto il mondo, si è ormai affermata come la più importante in Italia.

Organizzata dall’Associazione Culturale CivitellArte, la piccola Associazione Culturale di Civitella del Lago nel comune di Baschi, in provincia di Terni, già nota per aver organizzato eventi di altissimo livello quali la mostra “Sulle tracce del genio: mappe e cartografie e ai tempi di Leonardo” e la presentazione in anteprima in Italia del Globo di Leonardo, il primo globo raffigurante il Nuovo Mondo realizzato sul guscio di uova di struzzo.

La fiera ospiterà, presso l’Hotel Michelangelo di Milano, in Piazza Duca d’Aosta, nelle immediate vicinanze della Stazione Centrale di Milano, espositori provenienti da ogni parte d’Italia, e d’Europa, con importanti presenze da Belgio, Inghilterra, Germania, Francia, Grecia ecc. e addirittura da oltre oceano.

Appuntamento imprescindibile per mercanti, collezionisti ed appassionati, alla Milano Map Fair saranno presenti esemplari di notevole rilievo, dei quali alcuni particolarmente rari e pregiati, come ad esempio: una bellissima carta nautica del Mediterraneo edita da Antonio Lafreri nel 1572, una carta nautica del Mediterraneo compilata da Bartolomeo Crescenzio (Roma, 1596), un raro primo stato di quattro della carta nautica del Mar Mediterraneo di Romeyn De Hooghe (Amsterdam 1694), una affascinante veduta di fine ‘700 di Roma vista dal Gianicolo, realizzata da Giuseppe Vasi, una carta geografica della Lombardia firmata da Donato Bertelli del 1572, una bellissima veduta della città di Firenze edita da Giuseppe Longhi, 1680, un eccellente esemplare dell’atlante dell’Italia del Blaeu del XVII secolo, una bellissima edizione dell’atlante di Ortelius Abraham del 1579 con 93 carte geografiche, una rarissima carta geografica dell’Asia del 1593 di De Jode

Di Martin Waldseemüller, datate 1513, un’affascinante proiezione del mondo e una rarissima carta geografica dell’Italia; di quest’ultima una copia è stata esposta lo scorso aprile 2019 a Civitella del Lago, in occasione della mostra cartografica “Sulle tracce del genio: mappe e cosmografie ai tempi di Leonardo”, organizzata da CivitellArte in occasione delle celebrazioni del cinquecentenario dalla morte di Leonardo da Vinci.