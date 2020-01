Bella prova per gli atleti di Hagakure Karate del maestro Rossano Rubicondi nella prima gara dell’anno svoltasi a Montelupone (MC). Una gara amichevole organizzata dal Maestro Giuseppe Lambertucci che ha ospitato 14 societa provenienti da Umbria e Marche.

5 medaglie d’oro e 4 d’argento conquistate dai 9 atleti schierati dalla società tuderte che permettono alla stessa di classificarsi al secondo posto assoluto nella classifica per società.

Prima medaglia conquistata in assoluto del nuovo decennio ė quella di Naticchioni Michela nel kata (forma) cadetti femminile al termine di due prove eseguite con grande grinta.

Ė di Neculcea Georgea invece la prima medaglia d’oro sempre nel kata imponendosi nella categoria esordienti.

Sul gradino piu basso tra gli esordienti maschili il fratello Stefan classificatosi al secondo posto.

Dopo la prima parte di gara dedicata alla forma si è passati al combattimento. Il migliore in assoluto è stato Lepanto Alex che nella categoria esordienti domina, vincendo la finale addirittura per 5-0.

Prima vittoria in assoluto nella sua ancora breve, ma promettente carriera, per Ambrogi Anna pupilla del suo tecnico Manuel Del Prete che si impone nella categoria esordienti femminile.

Splendida anche la vittoria di Shehu Anisa che in una categoria difficile si impone con determinazione ribaltando a suo favore due incontri che stava perdendo.

Torna a vincere Cavalletti Francesco battendo in finale il suo compagno di squadra Rufini Alessio dopo che insieme avevano dominato la categoria.

Si fermano in finale dopo aver disputato una buona gara Rufini Samuele battuto a due secondi dalla fine e Lucarelli Tommaso.