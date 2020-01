Si è conclusa la stagione ciclistica per il giovane ciclista marscianese Samuele Scappini dell’Unione ciclistica Nestor. Dopo gli ottimi risultati ottenuti nella stagione precedente, per lui il 2019 è andato al di sopra delle più rosee aspettative. Nell’attività su strada è salito sul podio per ben 20 volte con 7 vittorie, 11 secondi posti e 2 terzi posti, risultati che lo pongono al terzo posto nella graduatoria nazionale di categoria.

Da sottolineare il bellissimo risultato ottenuto al Campionato italiano strada svoltasi a Chianciano Terme nel quale, dopo una gara condotta da protagonista, ha ottenuto un ottimo quarto posto; stupenda vittoria anche nella cronoscalata svoltasi in notturna, la “Firenze-Fiesole” classica nazionale per tutte le categorie. Campione Regionale su pista (ottenuto al velodromo di Forano Rieti), Campione Regionale nella specialità ciclocross per due stagioni consecutive.

Samuele, mai pago dei risultati ottenuti su strada, si è dedicato anche all’attività su pista e a fine stagione, nei mesi invernali, al fuoristrada, nell’attività di ciclocross, con l’intento di partecipare ad alcune gare come preparazione per la stagione 2020. E’ proprio quì che ha sorpreso tutti per i suoi risultati: nelle 15 gare disputate ha ottenuto ben 10 vittorie, 2 secondi, 1 terzo, 1 quarto ed 1 quinto posto, risultati che lo hanno portato a vestire la maglia di leadership nella classifica finale del circuito TU Cross (Toscana-Umbria).

L’11 gennaio ha partecipato al Campionato Italiano ciclocross a Schio (Vicenza), dove nonostante lo schieramento in griglia di partenza tutt’altro che favorevole, ha rimontato posizione su posizione, conquistando il terzo gradino del podio.

Una stagione da incorniciare per il quattordicenne marscianese allenato in questi anni dal DS Wladimiro Rellini e grande entusiasmo nell sodalizio dell’UC Nestor Marsciano del presidente Mauro Fondacci e del vice Andrea Cruciani. Tuttavia, nella stagione 2020, vedremo Samuele Scappini indossare la maglia del GS Fortebraccio da Montone, società dell’Alta valle del Tevere, con la quale l’ UC Nestor Marsciano ha raggiunto un accordo, che a fine stagione vedrà di nuovo Samuele gareggiare con la maglia bianco-azzurra della Nestor per svolgere attività di ciclocross.