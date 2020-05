La città di Todi è ripartita e sta cercando di tornare alla normalità attraverso l’applicazione di importanti misure che ne favoriscano il rilancio con campagne mirate a rilanciare il settore turistico, sicuramente uno dei più colpiti in assoluto dalla crisi generando anche grandi problematiche all’indotto che ne deriva abitualmente.

Il Piano di Marketing, condiviso con gli operatori del Tavolo Turistico di Todi, è pronto a vedere la luce. Certamente il 2020 si caratterizzerà per un Turismo di prossimità e proprio per questo la prima campagna promozionale proposta da Liguria Digitale è targettizzata per attrarre visitatori e turisti da Roma e dal Lazio, zone che storicamente amano il nostro territorio ed apprezzano la qualità della vita dei nostri borghi.

La campagna cerca di evidenziare come il punto di forza della destinazione (continuità borgo antico-campagna meravigliosamente conservata e percorribile, sintetizzato nell’etichetta “città più vivibile del mondo”) rappresenti un forte vantaggio anche dal punto di vista della credibilità di un invito a ritornare a fare turismo a Todi, a partire da un progetto di nuova accoglienza che garantisca il distanziamento necessario a essere sereni e tranquilli come una vacanza richiede. È proprio il territorio così aperto a ridosso del centro, che permetterà a ognuno di “prendersi il suo spazio”, seguendo il percorso che più gli calza tra le mille opportunità che quel territorio offre.

Questa prima campagna per la ripartenza turistica della città di Todi parte sabato 16 maggio e si svilupperà in questa sua prima fase sui canali social (Facebook e Twitter) ed esprime, attraverso una breve storia, diversi princìpi uniti da un filo comune: la vivibilità della città di Todi, la sua bellezza rimasta immutata, il concetto di distanziamento sociale come possibilità di recuperare i propri spazi e vivere una vacanza in sicurezza, immersi nella bellezza da sempre immutata. Con l’occasione partirà anche l’utilizzo del nuovo logo turistico della città.

Il Sindaco Antonino Ruggiano e l’assessore al turismo Claudio Ranchicchio sono convinti che questo lavoro svolto in sinergia con tutti gli operatori del settore porterà ben presto risultati tangibili e conferma che il lavoro dell’Amministrazione Comunale proseguirà nella valorizzazione di tutti quei punti di forza che possono fare la differenza a livello di attrattività in questo momento particolare.