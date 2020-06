Il Settore Giovanile Todi Calcio ha partecipato come finalista, rappresentando l’Umbria, al prestigioso premio “UEFA GRASSROOTS AWARDS 2020”, ricevendo la nomination per il “BEST GRASSROOTS CLUB” ovvero “Miglior Settore Giovanile d’Italia” per l’attività di base, insieme alla società lombarda del Torino Club Gallarate “Marco Parolo” (classificatasi prima) e all’USD Pineto per l’Abruzzo.

All’evento, tenutosi on line in diretta streaming causa Covid 19, ha partecipato il Responsabile Tecnico , “motore” del Settore Giovanile e della Scuola Calcio, Massimo Tommasini, in rappresentanza non solo del calcio tuderte ma di tutta la città di Todi, ancora una volta alla ribalta nazionale.

Le Giovanili Todi dopo essersi aggiudicato il primato a livello regionale, ha ricevuto la candidatura a livello nazionale su proposta del Coordinatore Regionale Umbro della FIGC –SGS, Prof. Giacomo Parbuoni, mentre la Commissione Nazionale del Settore Giovanile e Scolastico FIGC l’ha selezionata tra tutte le Scuole Calcio Elite proposte dai vari Coordinatori Regionali della FIGC.

I riconoscimenti, consegnati virtualmente da Simone Perrotta, sono frutto dell’ottimo lavoro svolto durante la stagione da tutti i tecnici del Settore Giovanile Tuderte, impegnati sul campo, che hanno permesso di conseguire la qualifica di Scuola Calcio Elite e di portare a compimento i progetti realizzati durante la stagione: il progetto “Ragazze in gioco”; l’ alfabetizzazione motoria nelle Scuole Primarie tuderti; i corsi relativi al progetto CONI “Sport per Tutti “. Seguendo poi il Programma di Sviluppo Territoriale, ha organizzato altre iniziative sportive e sociali (incontri formativi con psicologi e dietologi, informative sul primo soccorso in campo, ecc..) per finire con la prestigiosa affiliazione all’Academy Milan.