Domenica 9 agosto, alle ore 21, nel Chiostro di San Fortunato a Todi, avrà luogo il secondo concerto della rassegna “Note d’estate” 2020. Il quartetto Saxofollia (Fabrizio Benevelli, Sax soprano – Giovanni Contri, Sax contralto – Marco Ferri, Sax tenore – Alessandro Creola, Sax baritono) eseguirà un programma che spazia dalla musica operistica a quella jazz, con musiche di Rossini, Puccini, Morricone, Goodwin, Porter, Rossi, Galliano.

Il quartetto Saxofollia è una delle realtà cameristiche più attive e riconosciute in Italia. Primo premio in otto concorsi nazionali ed internazionali, dal 1993 svolge una intensa attività concertistica in Italia e all’estero.

Tra le migliori qualità della formazione si trovano sicuramente la versatilità e la continua voglia di esplorare nuovi orizzonti musicali ed i differenti progetti che il gruppo da anni porta sul palco ne sono la migliore espressione. Saxofollia attraversa con maestria e disinvoltura sia repertori di tipo classico, come quello barocco e operistico, che repertori provenienti dal mondo del jazz spaziando dallo swing al be-bop fino al jazz dei giorni nostri. Tutti i brani proposti sono composizioni e arrangiamenti originali concepiti appositamente per mettere in risalto le differenti caratteristiche dei singoli musicisti.